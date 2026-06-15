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中 배터리 지배 견제할 한·미 공급망 협력…고려아연 등 韓기업 주목

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AI 핵심 요약

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  • 미국 싱크탱크가 최근 보고서를 통해 중국 중심 배터리 공급망이 안보 리스크를 키운다고 경고했다.
  • 보고서는 한·미가 광산·정제·소재·제조 전 단계에서 협력해야 한다며 정·제련을 공급망 경쟁력 핵심으로 지목했다.
  • 고려아연·포스코 등 한국 기업이 정·제련 및 소재 역량을 바탕으로 한·미 배터리 공급망 협력의 전략적 축이 될 수 있다고 분석했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국이 글로벌 배터리 공급망에서 영향력을 확대하면서 미국과 동맹국의 안보 리스크가 커질 수 있다는 경고가 나왔다. 특히 광물 확보뿐 아니라 정·제련과 소재 생산 단계의 중요성이 커지면서, 고려아연 등 한국 기업이 한·미 배터리 공급망 협력의 핵심 축으로 부상할 수 있다는 분석이 제기됐다.

지난 ㅜ1월 27일(현지시간) 미국 워싱턴DC 싱크탱크 애틀랜틱카운슬에서 최윤범 고려아연 회장(오른쪽)이 리드 블랙모어(Reed Blakemore) 애틀랜틱카운슬 글로벌에너지센터 디렉터와 대담하고 있다. [사진=고려아연]

미국 싱크탱크 애틀랜틱카운슬(Atlantic Council)의 조셉 웹스터(Joseph Webster), 앨빈 캄바(Alvin Camba), 에밀리 김(Emily E. Kim)은 최근 보고서 '중국의 이중용도 배터리 지배를 막기 위해 미국과 한국은 협력해야 한다(To stop Chinese dual-use battery dominance, the United States and South Korea need to team up)'를 통해 중국 중심의 배터리 공급망 구조가 군사·경제 안보 측면에서 미국과 동맹국에 부담으로 작용할 수 있다고 진단했다.

보고서는 배터리를 전기차와 에너지저장장치(ESS)를 넘어 군사 분야까지 활용되는 대표적 이중용도(dual-use) 기술로 평가했다. 배터리는 드론, 로봇, 무인잠수정, 정보·감시·정찰(ISR) 체계 등 미래 군사 플랫폼 전반에 쓰일 수 있다. 중국이 배터리 생산과 핵심광물 정·제련 분야에서 압도적인 경쟁력을 확보한 만큼, 공급망 장악력이 전략적 영향력으로 이어질 수 있다는 분석이다.

이 같은 문제의식 속에서 보고서는 한·미 양국이 배터리 공급망 전반에서 협력을 강화해야 한다고 제언했다. 광산 개발과 핵심광물 확보에 그치지 않고, 정·제련, 소재 생산, 배터리 제조까지 이어지는 전 단계에서 동맹국 간 협력 체계를 구축해야 한다는 것이다.

특히 보고서는 그동안 상대적으로 주목도가 낮았던 정·제련 분야를 공급망 경쟁력의 핵심으로 지목했다. 미국은 자국 내 배터리 공급망 구축을 추진하고 있지만, 핵심광물을 배터리용 소재로 가공·정제하는 역량은 아직 부족하다는 평가다. 광산을 확보하더라도 중간 가공 단계가 뒷받침되지 않으면 중국 의존도를 낮추는 데 한계가 있다는 의미다.

이 과정에서 고려아연의 역할도 거론된다. 고려아연은 비철금속 제련 분야에서 축적한 역량을 바탕으로 이차전지 소재와 핵심광물 순환 사업을 확대하고 있다. 니켈, 동박, 전구체 등 배터리 소재 밸류체인으로 사업 영역을 넓히고 있는 만큼, 향후 한·미 공급망 협력 과정에서 전략적 파트너로 주목받을 수 있다는 관측이다.

보고서는 미국 국방부가 지원하는 배터리 연구개발 프로그램과 미국 수출입은행(EXIM) 등 정책금융 수단을 활용해 한국 기업의 참여를 확대할 필요가 있다고 제안했다. 구체적으로 고려아연(Korea Zinc)과 포스코(POSCO)를 언급하며, 이들 기업의 정·제련 및 소재 역량을 미국 배터리 공급망과 연결할 경우 상업성과 전략성을 동시에 확보할 수 있다고 평가했다.

세계 2위 배터리 생산국인 한국의 경쟁력 유지도 중요한 과제로 제시됐다. 보고서는 중국 CATL과 BYD가 글로벌 시장에서 영향력을 키우는 반면, 한국 배터리 기업들은 미국 전기차 보조금 정책 변화와 유럽 시장 경쟁 심화 등 복합적인 압박에 직면해 있다고 짚었다. 한국 기업들이 경쟁력을 유지해야 미국과 동맹국의 공급망 다변화도 가능하다는 취지다.

포스코 역시 배터리 소재와 핵심광물 사업을 강화하고 있어 미국 공급망 구축 과정에서 협력 가능성이 거론된다. 다만 보고서가 정·제련 단계를 별도로 강조한 만큼, 기존 제련 역량을 기반으로 배터리 소재 사업을 확장하고 있는 고려아연에 대한 관심도 커질 전망이다.

보고서는 미국이 배터리 공급망 안정성을 확보하기 위해서는 광산 개발에만 집중해서는 안 된다고 봤다. 원료 확보 이후 정·제련, 소재화, 제조로 이어지는 전 단계에서 경쟁력을 갖춘 한국 기업들과 협력해야 중국 중심 공급망의 리스크를 줄일 수 있다는 것이다.

보고서는 "중국이 글로벌 배터리 공급망 전반에서 독점적 지위를 확보할 경우 미국과 동맹국의 군사적·경제적 리더십에 상당한 영향을 미칠 수 있다"며 "한·미 양국은 공급망 전 단계에서 협력을 강화하고 동맹국 간 불필요한 무역 장벽을 최소화해야 한다"고 강조했다.

chanw@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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