프랑스 찾는 트럼프 "디지털세 맞서 佛 와인에 100% 관세" 위협

G7 정상회담 앞두고 최후통첩

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 프랑스가 미국 빅테크 기업에 부과하는 디지털세를 폐지하지 않으면 프랑스산 와인과 샴페인에 100% 관세를 부과하겠다고 경고했다고 뉴욕포스트가 15일(현지시간) 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 프랑스가 미국 기업에 디지털세를 부과한다면 "프랑스에서 나오는 모든 샴페인과 와인에 100% 관세를 부과할 수밖에 없다"며 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에게 직접 이 같은 경고를 했다고 밝혔다. 그는 "마크롱이 해야 할 일은 디지털세를 없애는 것뿐"이라고 덧붙였다.

이번 최후통첩은 프랑스 남서부 휴양지 에비앙레뱅에서 이날 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의를 앞두고 나왔다. 지난주 한 마크롱 대통령 측 고위 인사는 "디지털세 문제는 G7 국가들 사이에서 더 이상 논의 대상이 아니다"라고 밝혔으나, 익명의 미국 관리가 이를 "사실이 아니다"라고 즉각 반박했다고 뉴욕포스트는 전했다.

프랑스의 디지털서비스세(DST)는 2019년 도입됐으며, 구글 모기업 알파벳·아마존·메타·애플 등 대형 플랫폼 기업의 현지 매출에 3%를 부과한다. 수익이 아닌 매출 기준으로 부과돼 미국 빅테크에 특히 큰 부담이 된다. 프랑스 재무부에 따르면 지난해 거둬들인 세수만 약 7억 달러에 달한다.

미국 시장은 프랑스 와인 산업의 글로벌 매출 중 5분의 1을 차지하며 연간 20억 달러 이상 규모다. 트럼프 대통령의 100% 관세 위협이 현실화하면 프랑스 와인 산업에 직격탄이 될 전망이다.

캐나다는 지난해 미국의 무역 협상 중단 압박에 자국 디지털세를 유예했고 이탈리아도 폐지를 검토 중인 것으로 전해진다. 반면 영국은 현행 미·영 무역 협정 아래에서도 디지털서비스세를 유지하고 있다.

wonjc6@newspim.com