라이나생명, '브레인케어건강보험' 출시…뇌질환 전 단계 보장

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험은 뇌혈관 질환의 진단부터 치료, 회복, 장기요양까지 뇌 건강 전반을 보장하는 '(무)라이나브레인케어건강보험(해지환급금미지급형Ⅱ)'을 출시했다고 15일 밝혔다.

최근 고령화와 생활습관 변화로 뇌혈관 질환 환자는 꾸준히 늘고 있다. 건강보험심사평가원에 따르면 뇌혈관 질환 환자는 2018년부터 2022년까지 21% 증가했다. 뇌 건강은 특정 질환에만 국한되지 않고 신경계 질환, 정신질환, 장기요양으로 이어질 수 있어 예방과 치료, 사후 관리를 아우르는 통합 보장의 필요성이 커지고 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험은 뇌혈관 질환의 진단부터 치료, 회복, 장기요양까지 뇌 건강 전반을 보장하는 '(무)라이나브레인케어건강보험(해지환급금미지급형Ⅱ)'을 출시했다고 15일 밝혔다. [사진=라이나생명보험] 2026.06.15 yunyun@newspim.com

라이나생명은 이 같은 뇌 건강의 연계성에 주목해 순환계, 신경계, 정신계, 장기요양 영역을 주계약과 특약으로 보장하는 상품을 개발했다. 고객은 특약을 통해 진단, 치료, 회복, 요양 단계별로 필요한 보장을 선택해 맞춤형으로 구성할 수 있다.

신경계 영역에서는 알츠하이머병, 파킨슨병, 뇌전증 등 주요 신경계 질환부터 뇌염, 척수염 등 중증 질환까지 보장한다. 주요 치료와 재활치료, 검사 비용 등도 지원한다.

정신계 보장도 강화했다. ADHD, 우울증부터 혈관성 치매, 조현병 등 중증 정신질환까지 보장 범위에 포함했다. 순환계 영역에서는 뇌혈관 질환의 진단과 치료를 통합 보장하는 특약을 마련했다.

장기요양 등급 판정 시에는 등급에 따라 생존자금을 지급하며 최대 종신까지 보장한다. 특히 장기요양 보장은 상태 변화에 따라 보장이 확대되는 구조를 적용했다. 장기요양 등급이 단계적으로 악화될 경우 기존 생활자금의 잔여 지급금액이 2배로 늘어나고, 새 등급의 생활자금도 추가로 개시돼 보다 두터운 보장을 받을 수 있다.

상품 가입 고객은 신청 시 헬스케어 서비스인 '브레인 케어 서비스'도 이용할 수 있다. 해당 서비스는 뇌파 측정을 통해 뇌 건강 증진에 도움을 줄 수 있는 웰니스 서비스다.

도기철 라이나생명 고객솔루션본부 이사는 "뇌질환은 뇌손상으로 이어져 장기간 심신 기능 악화에 영향을 미치는 경우가 많은 만큼 다양한 단계에 대비할 수 있는 보장 준비가 필요하다"며 "이번 신상품을 통해 기존 상품으로는 채우기 어려웠던 고객의 보장 공백을 보완할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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