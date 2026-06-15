민선 9기 충주시장직 인수위 출범... 6개 분과·미래전략 TF 가동

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청년 부위원장 전격 발탁, '젊은 충주' 비전 가속

이동석 당선인 "모든 시민 살기좋은 도시 만들 것"

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시가 민선 9기 출범을 앞두고 '청년'을 전면에 내세운 파격적인 행보에 나섰다.

민선 9기 충주시장직 인수위원회인 '젊은 충주 미래위원회'는 15일 공식 출범식을 갖고 성공적인 시정 운영과 핵심 공약 이행을 위한 밑그림 그리기에 본격 착수했다.

이동석 충주시장 당선인이 시장직 인수위원회 출범식에서 인사말을 하고 있다. [사진=충주시] 2026.06.15 baek3413@newspim.com

안정적인 시정 출범과 공약 이행 시스템 구축을 목표로 구성된 젊은 충주 미래위원회는 홍성배 미래위원장을 필두로 총 15명의 위원으로 꾸려졌다. 행정·경제·복지·문화 등 각 분야 전문가와 지역 실무 인사들이 고루 참여해 인수위 단계부터 현안 진단과 정책 설계에 집중할 수 있는 틀을 마련했다.

위원회는 향후 시정의 전문성과 실행력을 높이기 위해 청년정책, 안전행정, 경제건설, 보건복지민원, 문화체육교육, 농업환경 등 6개 분과로 나눠 운영된다. 각 분과는 이동석 충주시장 당선인의 핵심 공약을 분야별로 세분화해 이행 방안을 구체화하는 한편, 지역 주요 현안을 종합적으로 점검해 새 시정의 중장기 전략을 도출하는 역할을 맡는다.

이번 인수위 구성에서 가장 눈에 띄는 대목은 당선인의 핵심 비전인 '젊은 충주'를 전면에 내세우며 청년 정책에 역대급 비중을 둔 점이다.

특히 인수위 부위원장직에 김준현 한국교통대학교 총학생회장을 전격 발탁해 파격적인 청년 인사를 단행했다. 형식적인 청년 참여를 넘어, 아예 인수위 지휘부에 청년을 올려 지역의 미래 구상을 청년의 시각에서 주도적으로 설계하게 하겠다는 의지로 풀이된다.

충주시장직 인수위 현판식. [사진=충주시] 2026.06.15 baek3413@newspim.com

이 같은 구상에는 청년의 생생한 목소리를 초기 시정 기획 단계에서부터 반영해 일자리·주거·문화 등에서 실질적인 변화를 이끌겠다는 이동석 당선인의 구상이 반영돼 있다.

인수위는 분과 운영과 별도로 주요 공약과 현안을 집중 관리할 컨트롤타워 성격의 '미래전략 TF'도 동시에 가동한다. 그동안 개별 부서와 조직에 흩어져 있던 비서, 인사, 소통 기능을 미래전략 TF로 일원화해 정책 추진의 효율성을 극대화하고 시장 당선인의 비전을 속도감 있게 실현하는 전담 조직으로 삼겠다는 구상이다.

이동석 충주시장 당선인은 "젊은 충주 미래위원회는 시민의 뜻을 시정에 충실히 반영하고 민선 9기의 청사진을 그리는 중차대한 역할을 맡게 될 것"이라며 "특히 청년 부위원장을 필두로 청년들이 돌아오고 활력이 넘치는 충주의 기반을 인수위 단계부터 단단히 다지겠다"고 강조했다.

그는 또 "청년이 살기 좋은 도시가 결국 모든 시민이 살기 좋은 도시"라며 "일자리, 주거, 문화가 결합된 청년 중심의 핵심 공약들을 속도감 있게 추진해 단 하루의 시정 공백도 없이 시민이 체감할 수 있는 확실한 변화를 만들도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.

향후 젊은 충주 미래위원회가 내놓을 정책 청사진과 미래전략 TF의 실행력에 따라 충주시가 청년이 머무르고 돌아오는 도시로 변모할 수 있을지 주목된다.

baek3413@newspim.com