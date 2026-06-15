화성시 '2026년도 전기차 2차 보급사업' 개시

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일반 1370대와 우선순위 택시 20대 등 총 1천390대...6월 22일 오전 10시부터

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시 '2026년도 전기자동차(승용) 2차 보급사업'을 개시한다고 15일 밝혔다.

화성시청사 전경. [사진=화성시]

이번 2차 보급사업은 당초 9월 실시 예정이었으나 최근 중동전쟁에 따른 에너지 수급 불안으로 전기자동차 수요가 증가함에 따라 일정을 앞당겼다.

화성시는 이번 사업을 통해 전기승용차 총 1390대의 구매를 지원할 계획이다. 지원 물량은 일반 1370대와 우선순위 택시 20대다.

보조금 지원 대상은 신청 접수일 기준 화성특례시에 2개월 이상 연속해 주소를 둔 만 18세 이상 시민을 비롯해 법인, 기업, 공공기관 등이다.

신청을 희망하는 시민은 무공해차 통합누리집에서 차종별 보조금 지원 금액을 확인한 뒤 자동차 제조·수입사 판매점에서 구매계약을 체결하고 해당 판매점을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

신청 기간은 6월 22일 오전 10시부터 11월 27일 오후 6시까지이며 예산이 소진될 경우 조기 마감될 수 있다.

차량 구매 시 지원되는 보조금(국비·시비)은 차종에 따라 차등 지급되며 일반 전기승용차는 최대 864만 원까지 지원받을 수 있다.

다자녀 가구, 청년 생애 최초 구매자, 차상위계층 이하 전기택시 구매자와 노후 내연기관차를 폐차한 후 전기차를 구매하는 경우에는 전환지원금 등 추가 보조금을 받을 수 있다.

장주철 기후환경정책과장은 "최근 에너지 수급 불안으로 친환경차에 대한 관심과 수요가 크게 늘고 있다"며 "이번 사업이 시민들의 친환경차 구매 부담을 줄이고 탄소중립 실현과 대기질 개선에도 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com