통일부 "확성기·전단 중단 법제화가 평화공존 의지의 증거"

北 외무성 10국 담화 '평화 가면' 비난에 입장 표명

李대통령 "지속가능 평화체제 구축에 모든 노력" 강조

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 통일부가 15일 한반도 평화공존정책을 '평화 가면'이라고 비난한 북한 외무성 10국 대변인 담화와 관련해 "정부는 한반도 평화공존 정책의 일관된 기조에 따라 북한체제를 존중하고 적대 행위를 추진하지 않는다는 입장을 견지해 왔다"고 밝혔다.

윤민호 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "한반도 평화공존의 의지를 진정성 있는 행동으로 보여줬다"며 이같이 밝혔다.

유럽을 순방 중인 이재명(가운데) 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 한국과 유럽연합(EU) 간 정상회담 후 양해각서(MOU) 협정 서명식을 하면서 안토니우 코스타(가운데) EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 손을 맞잡고 있다. [사진=청와대]

이에 대한 근거로 윤 대변인은 이재명 정부 출범과 함께 대북 전단과 확성기 방송을 즉시 중단하고 과거 정부와 달리 법제화를 통해 확고한 재발방지 조치를 마련한 점이라고 강조했다. 무인기 침투 사건 당시 정부의 신속한 유감 표명과 재발방지 약속, 법령 개정을 통해 위기의 확산을 방지한 점도 언급했다.

이재명 대통령은 지난 10일(현지시간) 벨기에를 방문해 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 한 뒤 북한의 핵 개발과 러시아에 대한 우크라이나전 무기·병력 지원을 강도 높게 비판하는 공동성명을 채택했다.

이에 북한 외무성 10국 대변인은 지난 13일 '한국은 역시 적대와 대결을 체질화한 불변의 적국'이라는 담화를 통해 "한국의 집권자가 거추장스럽게 쓰고 있던 평화의 가면을 벗어 던졌다"면서 이 대통령을 비난했다.

교황청을 공식 방문 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 열린 평화와 연대를 위한 특별미사에서 기념연설을 하고 있다. [사진=청와대]

윤 대변인은 "이 대통령은 전날(14일) 평화와 연대를 위한 특별미사에서 남북 간 우발적 충돌을 방지하고 군사적 신뢰를 회복하며 지속가능한 평화체제를 구축하기 위해 할 수 있는 모든 것을 다 할 것이라고 밝혔다"고 말했다.

윤 대변인은 "통일부는 대통령의 한반도 평화 의지를 뒷받침하기 위해 남북 간 신뢰를 회복할 수 있는 조치들을 흔들림 없이 이행해 나갈 것"이라고 강조했다.

윤 대변인은 "북미 대화 전망에 대해서는 여러 가지 이야기들이 있지만 예단하지 않고 지켜보도록 하겠다"고 말했다. 북한이 우호국가들과 외교를 확대하는 것과 관련해 윤 대변인은 "동향을 주시해 나가겠다"고 말을 아꼈다.

hyun9@newspim.com