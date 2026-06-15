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韓 직원들 AI 위기의식 78%...글로벌보다 높지만 경영진 전략 평가는 '부정적'

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AI 핵심 요약

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  • 마이크로소프트가 15일 업무동향지표 2026을 발표해 국내 기업의 AI 활용과 조직 과제를 제시했다.
  • 한국 직원의 AI 위기의식은 78%로 높지만 경영진과의 AI 전략 정렬은 16%에 그쳐 조직 시스템 개선 필요성이 드러났다.
  • 보고서는 AI 성과는 개인보다 조직 문화·관리 관행 영향이 크며 리더가 업무 프로세스를 재설계해 AI를 내재화해야 한다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

마이크로소프트, 업무동향지표 2026 발표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 국내 기업 직원들의 인공지능(AI) 활용에 대한 위기의식이 글로벌 기업들보다 높은 수준이지만 경영진의 AI 전략은 부족한 것으로 나타났다.

마이크로소프트는 15일 연례보고서인 업무동향지표(World Trend Index) 2026을 발표하고 AI 에이전트 확산으로 인간 주도성이 확장되는 새로운 업무 주도성 방정식을 제시했다.

조원우 한국마이크로소프트 대표이사가 15일 업무동향지표 2026 간담회에서 발언하고 있다. [사진= 정승원 기자]

보고서에서는 AI 활용 속도를 따라잡지 못하는 조직 시스템의 차이를 전환의 역설로 정의했다. 개인은 AI 활용에 있어 준비된 반면 조직 문화나 관리자의 지원, 인재, 성과 관행 등의 환경이 이를 뒷받침하지 못해 발생하는 간극을 뜻한다.

실제로 글로벌 설문에서는 "빠르게 적응하지 못하면 뒤처진다"는 위기의식이 65%에 달했고 경영진과 AI 방향성 정렬이 명확하고 일관적이라는 답변은 26%를 기록했다.

반면 한국에서는 직원들이 위기의식이 78%로 글로벌 설문보다 높았지만 경영진과의 AI 전략 방향성 정렬에 대해 긍정적으로 답한 비율은 16%로 글로벌보다 적었다. 이는 조직 차원의 시스템 개선이 필요하다는 것으로 분석된다.

마이크로소프트는 이러한 간극을 개인과 조직의 준비 수준에 따라 5개 구간으로 제시했다. 개인과 조직이 모두 준비된 프론티어는 19%, 과도기는 50%였다. 개인과 조직이 모두 준비되지 않은 정체는 16%, AI 활용 역량은 높으나 조직의 준비도가 낮은 차단된 주도권은 10% 수준으로 나타났다.

특히 AI 에이전트의 확장에도 조직의 평가 지표나 인센티브, 규범은 여전히 기존 방식에 머무는 경향을 보였다. 글로벌 조사에서는 45%가 업무 재설계보다 기존 목표를 유지하는 것이 안전하다고 답했으며 한국 응답자의 경우 43%가 기존 목표를 유지하기 원했다.

업무 재설계가 당장 성과로 이어지지 않더라도 시도 자체가 보상으로 이어질 수 있다고 본 응답은 글로벌에서 13%, 한국에서 7%로 조사됐다. 한국에서는 업무 재설계 시도가 보상으로 이어질 수 있다는 인식이 더 낮게 나타난 것이다.

이에 리더의 핵심 과제로 업무 재설계가 제시됐다. AI 활용이 실제 성과로 연결되기 위해서는 단순한 기술 도입을 넘어 리더가 운영 모델과 프로세스를 근본적으로 설계해야 한다는 것이다.

가장 앞서 나가는 기업의 공통점은 AI를 단순히 사용하는 데서 나아가 업무 프로세스에 내재화하는 경향을 보였다. AI를 활용해 일하는 방식을 재설계하고 에이전트 기반 업무에서 나온 신호를 포착하고 공유해 이를 운영 방식에 반영하는 구조를 만들었다.

AI 성과를 결정짓는 요인은 개인보다 조직 환경 쪽이 더욱 컸다. 조직 문화나 관리자 지원, 인재 관리 관행 등의 조직 요인이 AI의 실질적 임팩트에 기여하는 비중은 67%로 개인의 마인드셋, 행동의 32%보다 두 배 이상 높았다.

결국 경쟁의 초점이 도입속도에서 학습 속도로 이동하고 있다고 보고서는 제시했다. 현장에서 축적되는 신호를 빠르게 흡수해 조직 차원에서 공유하고 이를 운영에 반영하는 속도가 조직 간 경쟁력 격차를 가를 것이라는 전망이다.

오성미 AI Workforce GTM 디렉터는 "이번 보고서로 AI 전환 혁신을 만들어 내는 과정에서 보다 주안점을 둬야 할 곳이 어디인지 알 수 있다"라며 "AI를 활용하고 싶은 열망이 78%는 높은 수치다. 이를 그대로 AI 전환을 위한 동력으로 만들 수 있을 것"이라고 설명했다.

조원우 한국마이크로소프트 대표이사는 "올해 보고서는 AI를 기술로 도입하는 데 그치지 않고 실제 업무 방식의 혁신과 조직의 성과를 유기적으로 연결해야 한다고 제안한다"라며 "국내 기업들이 성공 경험을 축적해 업무 프로세스 자체를 본질적으로 혁신하고 외부에서 모방하기 어려운 우리 기업 고유의 경쟁력으로 만들어 갈 것으로 확신한다"고 말했다.

origin@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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