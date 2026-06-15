韓 직원들 AI 위기의식 78%...글로벌보다 높지만 경영진 전략 평가는 '부정적'

마이크로소프트, 업무동향지표 2026 발표



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 국내 기업 직원들의 인공지능(AI) 활용에 대한 위기의식이 글로벌 기업들보다 높은 수준이지만 경영진의 AI 전략은 부족한 것으로 나타났다.

마이크로소프트는 15일 연례보고서인 업무동향지표(World Trend Index) 2026을 발표하고 AI 에이전트 확산으로 인간 주도성이 확장되는 새로운 업무 주도성 방정식을 제시했다.

조원우 한국마이크로소프트 대표이사가 15일 업무동향지표 2026 간담회에서 발언하고 있다. [사진= 정승원 기자]

보고서에서는 AI 활용 속도를 따라잡지 못하는 조직 시스템의 차이를 전환의 역설로 정의했다. 개인은 AI 활용에 있어 준비된 반면 조직 문화나 관리자의 지원, 인재, 성과 관행 등의 환경이 이를 뒷받침하지 못해 발생하는 간극을 뜻한다.

실제로 글로벌 설문에서는 "빠르게 적응하지 못하면 뒤처진다"는 위기의식이 65%에 달했고 경영진과 AI 방향성 정렬이 명확하고 일관적이라는 답변은 26%를 기록했다.

반면 한국에서는 직원들이 위기의식이 78%로 글로벌 설문보다 높았지만 경영진과의 AI 전략 방향성 정렬에 대해 긍정적으로 답한 비율은 16%로 글로벌보다 적었다. 이는 조직 차원의 시스템 개선이 필요하다는 것으로 분석된다.

마이크로소프트는 이러한 간극을 개인과 조직의 준비 수준에 따라 5개 구간으로 제시했다. 개인과 조직이 모두 준비된 프론티어는 19%, 과도기는 50%였다. 개인과 조직이 모두 준비되지 않은 정체는 16%, AI 활용 역량은 높으나 조직의 준비도가 낮은 차단된 주도권은 10% 수준으로 나타났다.

특히 AI 에이전트의 확장에도 조직의 평가 지표나 인센티브, 규범은 여전히 기존 방식에 머무는 경향을 보였다. 글로벌 조사에서는 45%가 업무 재설계보다 기존 목표를 유지하는 것이 안전하다고 답했으며 한국 응답자의 경우 43%가 기존 목표를 유지하기 원했다.

업무 재설계가 당장 성과로 이어지지 않더라도 시도 자체가 보상으로 이어질 수 있다고 본 응답은 글로벌에서 13%, 한국에서 7%로 조사됐다. 한국에서는 업무 재설계 시도가 보상으로 이어질 수 있다는 인식이 더 낮게 나타난 것이다.

이에 리더의 핵심 과제로 업무 재설계가 제시됐다. AI 활용이 실제 성과로 연결되기 위해서는 단순한 기술 도입을 넘어 리더가 운영 모델과 프로세스를 근본적으로 설계해야 한다는 것이다.

가장 앞서 나가는 기업의 공통점은 AI를 단순히 사용하는 데서 나아가 업무 프로세스에 내재화하는 경향을 보였다. AI를 활용해 일하는 방식을 재설계하고 에이전트 기반 업무에서 나온 신호를 포착하고 공유해 이를 운영 방식에 반영하는 구조를 만들었다.

AI 성과를 결정짓는 요인은 개인보다 조직 환경 쪽이 더욱 컸다. 조직 문화나 관리자 지원, 인재 관리 관행 등의 조직 요인이 AI의 실질적 임팩트에 기여하는 비중은 67%로 개인의 마인드셋, 행동의 32%보다 두 배 이상 높았다.

결국 경쟁의 초점이 도입속도에서 학습 속도로 이동하고 있다고 보고서는 제시했다. 현장에서 축적되는 신호를 빠르게 흡수해 조직 차원에서 공유하고 이를 운영에 반영하는 속도가 조직 간 경쟁력 격차를 가를 것이라는 전망이다.

오성미 AI Workforce GTM 디렉터는 "이번 보고서로 AI 전환 혁신을 만들어 내는 과정에서 보다 주안점을 둬야 할 곳이 어디인지 알 수 있다"라며 "AI를 활용하고 싶은 열망이 78%는 높은 수치다. 이를 그대로 AI 전환을 위한 동력으로 만들 수 있을 것"이라고 설명했다.

조원우 한국마이크로소프트 대표이사는 "올해 보고서는 AI를 기술로 도입하는 데 그치지 않고 실제 업무 방식의 혁신과 조직의 성과를 유기적으로 연결해야 한다고 제안한다"라며 "국내 기업들이 성공 경험을 축적해 업무 프로세스 자체를 본질적으로 혁신하고 외부에서 모방하기 어려운 우리 기업 고유의 경쟁력으로 만들어 갈 것으로 확신한다"고 말했다.

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