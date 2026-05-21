마이크로소프트, 프론티어 트랜스포메이션 글로벌 사례 공개

AI 핵심 요약beta
- 마이크로소프트가 AI 기반 비즈니스 혁신 전략과 글로벌 도입 사례를 21일 공개했다
- 마이크로소프트 IQ·에이전트365로 데이터·보안 통합해 핵심 비즈니스 성과 극대화했다
- 항공·철도·금융·교육 등에서 업무 시간·비용 절감과 의사결정 속도 향상 사례가 확산됐다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 마이크로소프트가 AI 기반 비즈니스 혁신 전략을 통해 글로벌 기업들의 도입 사례를 공개했다.
마이크로소프트는 AI의 가치를 단순한 시간 절감을 넘어 핵심 비즈니스 프로세스에서 측정 가능한 성과로 평가하는 전략을 제시했다. 조직의 데이터를 의사결정에 연결해 실질적인 비즈니스 성과를 창출하는 역량이 경쟁력이 된다는 설명이다.
핵심 솔루션은 마이크로소프트 IQ와 에이전트 365다. IQ는 데이터에 업무 맥락을 더해 정확성을 높인 AI 경험을 제공하고, 에이전트 365는 멀티 플랫폼 환경에서 관측성과 보안을 담당한다.
항공·철도·금융·보안 산업의 도입 사례가 주목된다. 에어 인디아는 하루 4만 건의 문의를 처리하는 AI 에이전트로 누적 1300만 건 이상의 대화를 97% 성공률로 해결했다. 홍콩 철도 운영사 MTR은 AI 비서로 승객 경험을 개선했고, 트루 코퍼레이티브 뱅크는 마이크로소프트 365 코파일럿 도입으로 직원 채택률 93%, 주간 사용률 90%를 기록했다. 보안 기업 콘트라포스는 침해 사고 대응의 90% 이상을 자동화했다.
코파일럿을 전사 표준으로 채택한 기업들도 성과를 거뒀다. 펩시코는 일일 활성 사용률 90~95%를 달성했고, 메르세데스-벤츠는 유럽 산업계에서 대규모 도입을 진행 중이다. 플로리다주 브로워드 카운티 공립학교는 교직원이 주당 6~7시간을 절감했다. 향후 5년간 4000만~5000만 달러의 재정 절감 효과가 예상된다.
데이터 플랫폼 통합으로 의사결정 속도를 높인 사례도 있다. 건자재 기업 세멕스는 AI 에이전트로 의사결정 시간을 '일' 단위에서 '초' 단위로 단축했고, 컨설팅 기업 KPMG는 마이크로소프트 패브릭 도입으로 고객 데이터 온보딩 시간을 16시간에서 2시간으로 87% 단축했다. 부동산 개발 기업 타타 리얼티는 데이터 처리 시간을 20% 단축하고 연간 분석 비용을 20~30% 절감했다.
yuniya@newspim.com