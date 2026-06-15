서천공주고속도로 서부여IC~동서천JCT 23~25일 주간 전면통제

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 대전충남본부는 23~25일 서천공주고속도로 서부여IC~동서천JCT 구간을 오전 8시~오후 6시 전면 통제한다고 15일 밝혔다.
- 해당 기간 서부여IC 동서천 방향 진입이 막혀 운전자는 국도4호선 우회 후 서천IC에서 재진입해야 한다.
- 노후 포장 등 9개 공종을 집중 통합공사해 공사 기간을 기존 40일에서 3일로 단축하고 교통 불편을 최소화할 계획이다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국도로공사 대전충남본부는 포장보수 등 시설 정비를 위해 서천공주고속도로 동서천 방향 서부여IC~동서천JCT 구간을 오는 23일부터 25일까지 전면 통제한다고 15일 밝혔다.
통제 시간은 매일 오전 8시부터 오후 6시까지다. 해당 기간 서부여IC에서 동서천 방향으로 진입할 수 없으며 운전자들은 서부여IC로 나와 국도 4호선을 이용해 서천IC에서 다시 고속도로에 진입해야 한다.
이번 공사는 노후 포장 정비를 비롯해 총 9개 공종을 한꺼번에 진행하는 방식으로 추진된다. 도로공사는 개별 공사를 반복적으로 시행할 경우 발생하는 교통 불편과 작업자 안전 위험을 줄이기 위해 집중 공사를 결정했다고 설명했다.
또 통합 작업을 통해 당초 약 40일이 필요한 공사 기간을 3일로 줄여 전체적인 교통 불편을 최소화할 계획이다.
도로공사는 전면 통제 기간 동안 내비게이션과 교통방송, 도로전광표지판(VMS) 등을 통해 교통 상황과 우회 정보를 제공할 예정이다. 고속도로 교통정보 앱과 로드플러스 홈페이지를 통해서도 우회 노선을 확인할 수 있다.
한국도로공사 관계자는 "해당 구간을 이용하는 운전자들은 사전에 교통 정보를 확인하고 우회도로를 이용해 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com