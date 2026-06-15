부산교육청, 유치원 수업 혁신 '토크 콘서트' 개최…교사 간 경험 공유

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 16일 배움관에서 유치원 수업 혁신 토크 콘서트를 연다고 15일 밝혔다.
- 행사는 1부 패널 토크와 2부 주제별 수업 사례 나눔으로 진행된다.
- 디지털‧AI 등 9개 주제 사례를 공유해 수업 혁신과 교사 성장을 도모한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 16일 교육연수원 배움관에서 유치원 교원, 교육전문직, 예비교사 등 300여 명이 참여한 가운데 '유치원 수업 혁신 토크 콘서트'를 개최한다고 15일 밝혔다.
토크 콘서트는 1부 패널과 함께하는 토크와 2부 주제별 수업 사례 나눔으로 운영된다.
1부 토크에서는 유아교육과 교수, 유치원 원장, 고경력 교사, 저경력 교사 등 6명의 패널이 '교실 속 수업 이야기'라는 영상을 시청 후 각자의 수업 경험과 고민을 공유한다.
2부 주제별 수업 사례 나눔에는 연구대회 입상자와 수업리더 교사들이 생태, 독서, 디지털‧AI, 신체활동, 문화예술, 인성교육 등 9개 주제의 수업 사례를 공유한다.
교실 속 실천 사례가 현장 전반으로 확산될 수 있도록 진솔한 이야기가 오고 갈 예정이다.
김석준 교육감은 "수업은 교사의 성찰과 나눔 속에서 더욱 깊어진다"며 "수업에 대한 자신감을 얻고, 서로의 실천을 응원하며 함께 성장하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com