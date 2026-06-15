부산교육청, 유치원 수업 혁신 '토크 콘서트' 개최…교사 간 경험 공유

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패널 참여, 수업 사례 나눔 경험 공유



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 16일 교육연수원 배움관에서 유치원 교원, 교육전문직, 예비교사 등 300여 명이 참여한 가운데 '유치원 수업 혁신 토크 콘서트'를 개최한다고 15일 밝혔다.

부산시교육청이 16일 교육연수원 배움관에서 '유치원 수업 혁신 토크 콘서트'를 개최한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

토크 콘서트는 1부 패널과 함께하는 토크와 2부 주제별 수업 사례 나눔으로 운영된다.

1부 토크에서는 유아교육과 교수, 유치원 원장, 고경력 교사, 저경력 교사 등 6명의 패널이 '교실 속 수업 이야기'라는 영상을 시청 후 각자의 수업 경험과 고민을 공유한다.

2부 주제별 수업 사례 나눔에는 연구대회 입상자와 수업리더 교사들이 생태, 독서, 디지털‧AI, 신체활동, 문화예술, 인성교육 등 9개 주제의 수업 사례를 공유한다.

교실 속 실천 사례가 현장 전반으로 확산될 수 있도록 진솔한 이야기가 오고 갈 예정이다.

김석준 교육감은 "수업은 교사의 성찰과 나눔 속에서 더욱 깊어진다"며 "수업에 대한 자신감을 얻고, 서로의 실천을 응원하며 함께 성장하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com