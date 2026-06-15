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전북자치도, 소상공인 풍수해보험 자부담 전액 지원

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  • 전북자치도가 15일 풍수해보험 자부담을 전액 지원했다.
  • 도는 소상공인 1200명 대상 지원사업 참여자를 모집했다.
  • 신규·재가입 소상공인은 2027년 5월31일까지 신청했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자연재해 피해 대비 경영안전망 강화...보험가입 부담 완화
태풍·호우·지진 보장 확대 통한 안정적 영업환경 조성

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 자연재해로 인한 소상공인 피해를 줄이고 경영 안정을 지원하기 위해 풍수해보험 자부담 보험료를 전액 지원한다.

전북자치도는 '2026년 전북 소상공인 든든보험-풍수해보험 지원사업' 참여자를 모집한다고 15일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.15 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 금융위원회가 추진하는 보험업권 상생기금 1호 사업과 행정안전부 풍수해보험 제도를 연계해 소상공인이 부담해야 하는 보험료 전액을 지원하는 것이 핵심이다. 사업은 손해보험사회공헌협의회의 지원을 받아 추진된다.

풍수해보험은 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진, 지진해일 등 자연재해로 발생한 피해를 보장하는 정책보험이다. 시설과 집기는 최대 3000만원, 재고자산은 최대 2000만원 한도 내에서 보상받을 수 있다.

도는 기존 지원제도에 더해 자부담 보험료까지 지원함으로써 보험 가입 문턱을 낮추고 자연재해에 대비한 소상공인 경영안전망을 강화할 방침이다.

지원 대상은 사업기간 내 풍수해보험에 신규 가입하거나 재가입한 도내 소상공인으로 약 1200명을 지원할 예정이다. 신청 기간은 2027년 5월 31일까지이며 예산 소진 시 조기 마감된다.

신청은 행정안전부 풍수해보험 운영 보험사인 메리츠화재, 삼성화재, 현대해상, DB손해보험을 통해 가능하며, 풍수해보험 가입과 함께 자부담 보험료 지원을 신청하면 된다.

자세한 내용은 전북특별자치도경제통상진흥원과 전북소상공인광역지원센터 누리집에서 확인할 수 있다.

김인태 전북자치도 기업유치지원실장은 "기후위기와 이상기후로 자연재해 위험이 커지는 상황에서 소상공인의 피해 예방과 경영 안정을 위해 사업을 추진하게 됐다"며 "예기치 못한 재난에 선제적으로 대응할 수 있도록 실효성 있는 지원 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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