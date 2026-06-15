사토시홀딩스, ETRI 기술로 AI 데이터센터 운영 고도화

시맨틱 기술 적용해 광통신 장애 분석 능력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 사토시홀딩스가 한국전자통신연구원(ETRI)의 시맨틱AI 기술을 자사 AI 데이터센터 광통신 운영 플랫폼 'FIBER'에 적용 완료했다고 15일 밝혔다.

FIBER는 엔비디아 인셉션(NVIDIA Inception)에 선정된 AI 인프라 기술 기반 플랫폼으로, 이번 ETRI 기술 적용을 통해 광통신 관리와 장애 분석 분야의 경쟁력을 강화했다.

회사에 따르면 AI 산업의 급속한 성장으로 데이터센터는 국가와 기업의 AI 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라로 변화하고 있다. 최근 AI 데이터센터는 수천~수만 개의 GPU와 초고속 광통신 네트워크가 연결되는 구조로 발전하면서 GPU 성능뿐 아니라 데이터를 빠르고 안정적으로 전달하는 광통신 인프라의 안정성이 전체 시스템 성능과 비용을 결정하는 중요한 요소가 되고 있다.

사토시홀딩스 로고. [사진=사토시홀딩스]

기존 데이터센터 운영 환경에서는 광모듈, 네트워크 장비, GPU 서버, AI 작업 데이터가 각각 따로 관리되는 경우가 많아 장애 발생 시 문제가 발생한 장비는 확인할 수 있어도 실제 AI 서비스나 대규모 연산 작업에 미치는 영향을 빠르게 판단하기 어려웠다.

FIBER는 ETRI의 시맨틱 기술을 기반으로 서로 떨어져 있던 장비와 데이터를 하나의 연결된 구조로 묶어 인프라 전체 흐름을 의미적으로 연결할 수 있도록 개발됐다. ETRI의 시맨틱 매핑 원천기술은 제조 디지털 트윈 환경에서 서로 다른 장비와 데이터를 연결하기 위해 개발된 기술로, 사토시홀딩스는 이를 AI 데이터센터 광통신 영역에 적용해 광 이상 정보, 네트워크 경로, GPU 자원, AI 작업 데이터를 하나의 지식 구조로 연결하는 기반을 구축했다.

특정 광모듈에서 이상 신호가 발생할 경우 기존 방식은 해당 장비에 문제가 있다는 수준의 정보 확인에 그쳤으나, FIBER는 해당 광모듈이 연결된 네트워크 경로, 영향을 받을 수 있는 GPU 자원, 현재 실행 중인 AI 작업까지 함께 분석해 장애 영향 범위를 빠르게 파악한다. 이를 통해 데이터센터 운영자는 어떤 AI 작업이 영향을 받고 있으며 무엇부터 조치해야 하는지 판단할 수 있다.

FIBER는 엔비디아, 시스코, 아리스타, 주니퍼 등 다양한 글로벌 장비 환경에서도 대응할 수 있는 개방형 구조를 기반으로 개발되고 있다. 특정 제조사에 종속되지 않고 서로 다른 인프라 데이터를 하나의 의미 체계로 연결하는 것이 핵심 경쟁력이다.

사토시홀딩스 관계자는 "AI 시대의 경쟁력은 GPU 확보뿐 아니라 이를 안정적으로 연결하고 운영하는 인프라 기술에서 결정된다"며 "ETRI의 검증된 원천기술과 FIBER 플랫폼을 결합해 AI 데이터센터 운영 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

이어 "엔비디아 인셉션 선정에 이어 국가 연구기관 기술 적용까지 확보하면서 AI 인프라 분야에서 새로운 성장 기반을 마련했다"며 "글로벌 AI 데이터센터 시장이 요구하는 안정성과 효율성을 제공하는 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com