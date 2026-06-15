피알지에스앤텍, 코스닥 기술성평가 통과

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희귀질환 치료제 개발사, 연내 상장 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 희귀 유전질환 치료제 개발 기업 피알지에스앤텍이 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성평가를 통과했다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 한국거래소가 지정한 전문평가기관의 기술성평가를 완료해 코스닥 상장 예비심사 청구 자격을 확보했다. 8월 상장예비심사를 청구한 뒤 공모 절차를 거쳐 연내 코스닥 상장을 추진할 계획이다.

기술특례상장은 우수한 기술력과 성장성을 보유했으나 일정 수준의 재무 요건을 충족하지 못한 기업이 코스닥 시장에 상장할 수 있도록 마련된 제도다. 기술성평가는 기업의 기술력과 사업화 가능성을 종합적으로 검증하는 절차로, 전문평가기관으로부터 일정 등급 이상을 획득해야 한다.

피알지에스앤텍 로고. [사진=피알지에스앤텍]

피알지에스앤텍은 지난 5월 약 180억원 규모의 Pre-IPO 투자유치를 완료했다. 에스벤처스, 케이넷투자파트너스, 산은캐피탈, 케이앤투자파트너스, 스닉픽인베스트먼트, 제이원창업투자, 한양증권, 유안타증권 등이 투자에 참여했다.

2017년 설립된 피알지에스앤텍은 단백질 상호작용(PPI) 억제 기술을 기반으로 희귀질환 치료제를 개발하는 바이오벤처다. 주요 파이프라인으로는 소아조로증(HGPS) 및 성인조로증(WS) 치료제 후보물질 '프로제리닌', 제2형 신경섬유종증(NF2) 치료제 후보물질 '트리뉴민', 근위축성측삭경화증(ALS), 파킨슨병, 알츠하이머병 치료제 후보물질 '아미소딘' 등을 보유하고 있다.

현재 프로제리닌은 미국 FDA 임상 2상을 진행 중이며, 트리뉴민은 국내 임상 1/2a상, 아미소딘은 미국 FDA 임상 1상을 진행하고 있다. 프로제리닌은 지난 3월 미국 바이오기업 Sentynl Therapeutics와 글로벌 라이선스 계약을 체결했다.

박범준 대표는 "이번 기술성평가 통과는 당사의 신약 개발 역량과 희귀질환 치료제 파이프라인의 글로벌 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "코스닥 상장을 성공적으로 마무리해 연구개발 역량을 강화하고 글로벌 시장에 치료제를 공급하는 바이오 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com