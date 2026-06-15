현대차, 전기차 체험 행사 'EV'er-land 2026' 개최

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 전기차 시장이 대중화 단계로 접어들면서 완성차 업체들이 고객 체험형 행사로 전동화 기술 알리기에 나서고 있다. 현대자동차가 전기차 커뮤니티와 함께 오프라인 체험 행사를 열고 전기차 라인업을 한자리에서 선보였다.

충청북도 증평군 벨포레 모토아레나에서 열린 오프라인 전기차 체험 행사 'EV'er-land 2026'에서 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=현대차그룹]

현대차는 지난 13일 충북 증평군 벨포레 모토아레나에서 오프라인 전기차 체험 행사 'EV'er-land 2026'을 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 행사에는 국내 전기차 커뮤니티 '전기차 동호회' 회원 200명과 가족, 지인 등 총 500여 명이 참여했다. 현대차는 'EV 오너들의 테마파크'를 주제로 전시와 체험, 시승 프로그램을 운영했다.

행사장에는 아이오닉존, 현대 EV존, 제네시스존, N존, PBV존, 수소존 등 6개 테마존이 마련됐다. 아이오닉 5·6·9, 코나 일렉트릭, 캐스퍼 일렉트릭, GV60, GV60 마그마, 아이오닉 5 N, 아이오닉 6 N, 넥쏘 등 전동화 라인업이 전시됐다.

고객 참여형 프로그램도 진행됐다. 참가자들은 아이오닉 전기차의 V2L 기능을 활용한 솜사탕 만들기, GV60 마그마 주행 사운드 체험, 카트 주행과 레이싱 시뮬레이터 등을 경험했다.

현대차는 아이오닉 5·6·9, 넥쏘, 캐스퍼 일렉트릭, GV60 등 9개 차종 시승 프로그램도 운영했다. 전문 인스트럭터가 운전하는 아이오닉 5 N과 아이오닉 6 N 택시 드라이빙 프로그램을 통해 고성능 전기차 주행 성능도 소개했다.

chanw@newspim.com