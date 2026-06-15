[로펌이슈] 바른·벤처캐피탈협회, 이사 충실의무 확대 대응 세미나 개최

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 바른이 한국벤처캐피탈협회(KVCA)와 함께 개정 상법에 따른 기업지배구조 변화와 실무 대응 방안을 논의하는 세미나를 개최한다.

바른은 오는 30일 오후 3시 서울 강남구 바른빌딩 15층 대강당에서 한국벤처캐피탈협회와 공동으로 '이사 선임 제도 변경 및 충실의무 확대–기업 경영에 미치는 영향과 실무 대응 전략'을 주제로 세미나를 연다고 15일 밝혔다.

[자료=바른]

이번 세미나는 최근 개정된 상법이 이사의 충실의무 대상을 기존 회사에서 주주까지 확대하고, 독립이사 제도 강화와 집중투표제 의무화 등 기업지배구조 전반에 변화를 예고함에 따라 기업들의 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

개정 상법 시행으로 기업의 주요 의사결정 과정에서 전체 주주의 이익 보호와 주주 간 공평한 대우가 중요한 기준으로 부상하면서 이사회 역할과 책임, 의사결정 절차의 적정성에 대한 요구도 한층 강화될 것으로 전망된다.

이에 따라 기업들은 경영진 개인의 책임 리스크를 점검하는 것은 물론 주주 행동주의, 이해상충 거래, 경영권 분쟁 등 향후 발생 가능한 위험 요소에 대한 대응 체계를 선제적으로 마련해야 한다는 지적이 나오고 있다.

세미나에서는 개정 상법의 주요 내용과 함께 이사 선임 제도의 변화, 이사의 주주 충실의무 확대가 기업 경영에 미치는 영향 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다.

특히 특별위원회 운영 방안, 거래 유형별 이사회 의사결정 절차, 경영진 개인 책임 리스크 관리 방안 등 기업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실무 대응 전략도 제시된다.

이동훈 바른 대표변호사는 "이사의 충실의무가 주주에게 까지 확대되고 집중투표제가 의무화되는 등 기업지배구조의 패러다임이 빠르게 바뀌고 있다"며 "이번 세미나가 기업과 경영진이 달라진 법제 환경에서 의사결정의 적정성을 확보하고 책임 리스크를 선제적으로 점검하는 실질적인 길잡이가 되기를 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com