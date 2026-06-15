부산시, 데이터·AI 실무 교육 'DX 캠프' 개설…"혁신 인재 양성"

4단계 실무 중심 커리큘럼

AI 프로덕트 개발 역량 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 청년과 재직자, 학생을 대상으로 데이터·인공지능(AI) 기반 디지털 전환 실무 역량 강화에 나선다.

시는 다음달 6일부터 8월 28일까지 8주간 지역 청년의 디지털 전환 실무 역량 강화를 목표로 한 '2026년 DX 캠프'를 운영한다고 15일 밝혔다.

2026년 DX 캠프 포스터[사진=부산시] 2026.06.15

시가 주최하고 부산빅데이터혁신센터가 주관하는 이번 교육은 금정구 금강로에 위치한 패스파인더 메이커스페이스점에서 집합 교육 방식으로 진행한다. 8주 몰입형 커리큘럼을 통해 실제 문제를 데이터와 AI 기술로 해결하는 개발 전 과정을 경험하도록 구성했다.

캠프는 '데이터로 생각하고, AI로 빌드하라'를 주제로 데이터를 실질적인 비즈니스 가치와 연결하는 방법을 중심에 둔다. 단순 코딩 교육을 넘어 빅데이터 활용의 핵심 단계인 수집, 설계, 구성, 검증을 현장 중심으로 다루는 4단계 커리큘럼이 적용된다.

교육 과정은 디자인싱킹, 데이터 분석, 바이브코딩, 딥러닝으로 이어지는 단계별 구조다. 참가자는 문제 정의와 아이디어 발굴에서 출발해 데이터 분석, AI 서비스 기획과 구현까지 전 과정을 실습 중심으로 익히게 된다. 이를 통해 데이터 기반 AI 프로덕트 개발 역량을 체계적으로 강화한다.

1~5주 차에는 기초 및 응용 역량을 확보하는 교육에 집중하고 6~8주 차에는 팀별 프로젝트 개발을 중점적으로 운영한다. 이 과정에서 DX Campfire 커뮤니티를 활용해 협업, 기록, 피드백이 상시 이뤄지는 환경을 구축해 자율적인 개발 문화와 결과물 고도화를 지원한다.

네트워크와 평가 프로그램도 병행한다. DIVE 2026과 연계해 참가자가 외부 AI·데이터 산업 생태계와 접점을 넓히도록 하고 출석률, 과정 참여도, 최종 발표를 종합 반영해 평가를 진행한다. 평가 결과에 따라 우수 팀에는 대상과 최우수상 등을 수여할 예정이다.

참가 대상은 빅데이터 활용과 AI 프로덕트 개발에 관심 있는 청년, 재직자, 학생 등으로, 개인 또는 2~4인 팀 단위로 지원할 수 있다. 교육비는 전액 무료다. AI 프로덕트는 인공지능 기술을 핵심 동력으로 삼아 사용자의 문제를 해결하고 새로운 가치를 만들어내는 소프트웨어 또는 서비스를 의미한다.

참가 신청은 오는 26일까지 받는다.

김동현 부산시 미래기술전략국장은 "이번 캠프는 막대한 양의 데이터를 어떻게 인사이트로 수집·설계하고 실제 비즈니스 프로덕트로 구성·검증할 수 있는지를 전문가들과 함께 모색하고 체험하는 자리"라며 "지역 인재들이 데이터와 AI를 활용해 실질적인 혁신 역량을 갖추는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com