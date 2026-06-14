인천형 출산 의료· 문화정책 성과…정부 평가 역대 최고 성적

인천시청 청사 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 행정안전부 주관 '2026년 지방자치단체 합동평가'에서 역대 최고 성적을 거뒀다.

인천시는 전체 108개 평가지표 가운데 93개에서 우수 평가를 받아 목표달성도 86.1%를 기록했다고 14일 밝혔다.

이는 지난해보다 5.9%포인트 상승한 수치다.

정량평가에서 92개 지표 중 87개를 달성해 94.6%의 달성률을 기록했고 정성평가와 국민평가에서는 모두 6건의 우수사례가 선정됐다.

국민이 직접 참여한 국민평가에서 인천형 출산정책 '아이플러스(i+)'가 임신· 출산 강화 지원 우수 사례로 선정돼 전국적인 저출생 대응 모범 사례로 인정을 받았다.

인천의 자치경찰 정책, 수도권매립지 자원순환 협력, 응급·필수의료 강화, 문화접근성 확대 등 5개 사업은 분야별 전문가들이 참여한 정성평가에서 우수사례로 뽑혔다.

인천시는 이번 평가 결과가 시민 안전과 의료, 출산, 문화 등 시민 삶의 질 향상 분야에서 정책 성과를 인정받은 것으로 평가했다.

hjk01@newspim.com