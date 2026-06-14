경기미래과학교육원, 제72회 경기도과학전람회 개최

창의적 연구 결과물 대거 출품, 우수 작품은 향후 전국대회 경기도 대표 출전권 부여

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미래과학교육원이 미래 과학기술계를 이끌어갈 창의적인 융합 인재 양성과 교육 현장의 탐구 문화 확산을 위해 도내 최대 규모의 과학 연구 축제를 열었다.

경기미래과학교육원은 도내 최대 규모의 과학 연구 축제를 열었다. [사진= 경기도교육청] △

미래과학교육원은 지난 13일 경기과학고등학교 과학영재센터 지하 1층 전시실에서 '제72회 경기도과학전람회' 본선 심사를 성공적으로 진행했다고 14일 밝혔다.

이번 전람회는 학생과 교사들의 창의적이고 심도 있는 과학 탐구 활동을 장려하고 일상 속 호기심을 과학기술에 대한 이해와 탐구심으로 발전시키기 위해 마련됐다.

특히 올해 대회는 예년에 비해 출품작 수가 크게 증가하며 총 215편의 과학 연구 작품이 본선 심사에 올라 역대 최대 규모로 치러졌다. 대회 분야는 ▲물리 ▲화학 ▲생물 ▲지구 및 환경 ▲산업 및 에너지 등 총 5개 부문으로 나뉘어 쟁쟁한 경연이 펼쳐졌다.

이번 전람회에는 자연과학의 기초 연구부터 공학, 환경, AI 융합과학 등 다채로운 영역에서 학생과 교사들이 주도적으로 수행한 창의적 연구 결과물들이 출품됐다. 이 중에는 실생활에서 마주하는 다양한 문제들을 참신한 아이디어와 과학적 사고력으로 해결하려는 시도가 돋보이는 작품들이 다수 포함돼 심사위원들의 눈길을 끌었다.

이날 진행된 본선 심사는 분야별 사태에 정통한 전문가로 구성된 심사위원단이 참여해 연구의 창의성 탐구 과정의 충실성 결과의 활용 가능성 및 이론적 타당성 등을 종합적으로 평가했다. 이번 대회에서 엄격한 심사를 거쳐 최종 선정된 우수 성과작들은 향후 개최될 전국과학전람회에 경기도 대표로 출전할 수 있는 자격이 부여된다.

이번 대회에서 엄격한 심사를 거쳐 최종 선정된 우수 성과작들은 향후 개최될 전국과학전람회에 경기도 대표로 출전할 수 있는 자격이 부여된다. [사진= 경기도교육청] ⑴

현계명 경기도교육청미래과학교육원장은 "경기도과학전람회는 단순히 순위를 가리고 결과를 발표하는 경쟁의 장을 넘어 학생과 교사가 함께 고민하고 탐구하며 성장하는 과정 중심의 핵심 교육 활동"이라며 "앞으로도 우리 학생들이 탄탄한 과학적 사고력과 창의성을 갖춘 미래 이공계 인재로 성장할 수 있도록 현장 중심의 지원을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com