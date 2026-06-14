[2026WC] 오스트리아, 랄프 랑니크 감독과 2028년까지 계약 연장

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 오스트리아 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막을 앞두고 28년 만의 월드컵 본선 진출을 이끈 랄프 랑니크 감독과 동행을 연장했다.

오스트리아축구협회는 14일(한국시간) 공식 발표를 통해 랑니크 감독과의 계약을 2028년 유럽축구연맹(UEFA) 유로 대회까지 연장했다고 밝혔다.

오스트리아의 랄프 랑니크 감독. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

독일 출신의 랑니크 감독은 현대 축구 전술사에 큰 영향을 끼친 지도자로 평가받는다. 1983년 감독 생활을 시작한 그는 독일 분데스리가의 샬케04와 RB 라이프치히를 이끌었고, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드 감독도 맡으며 세계적인 명성을 쌓았다.

특히 강한 전방 압박과 빠른 공수 전환을 기반으로 한 전술 철학은 위르겐 클롭, 토마스 투헬 등 독일 지도자들에게도 적지 않은 영향을 준 것으로 알려져 있다.

랑니크 감독은 2022년 오스트리아 대표팀 지휘봉을 잡았다. 이후 유로 2024 16강 진출을 이끌었고, 이번 북중미 월드컵 본선행까지 성공시키며 성과를 냈다.

오스트리아의 월드컵 본선 진출은 1998년 프랑스 월드컵 이후 무려 28년 만이다. 그만큼 랑니크 감독의 지도력은 현지에서도 높은 평가를 받고 있다.

당초 랑니크 감독은 이번 월드컵을 끝으로 계약이 만료될 예정이었다. 이 때문에 이탈리아 세리에A 명문 AC밀란의 스포츠 디렉터 부임설이 제기되는 등 대표팀을 떠날 가능성도 거론됐다.

오스트리아의 랄프 랑니크 감독. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

그러나 오스트리아축구협회는 월드컵 개막 직전 재계약을 성사시키며 불확실성을 해소했다. 오스트리아 매체 스카이스포츠는 "협회가 랑니크 감독의 재정적 요구뿐 아니라 최상의 코칭스태프 구성을 위한 조건도 충족시켰다"라며 양측이 오랜 협상 끝에 합의에 도달했다고 전했다.

랑니크 감독 역시 재계약에 만족감을 드러냈다. 그는 협회를 통해 "이번 계약 연장은 내게 매우 중요한 결정이었다"라며 "특히 코칭스태프가 어떻게 구성될지가 중요했는데 이제 모든 것이 명확해졌다"라고 말했다.

이어 "지난 4년 동안 우리가 이뤄낸 성과의 절반 이상은 코칭스태프 전체의 공"이라며 "월드컵 이후에도 대표팀과 함께할 수 있게 돼 매우 기쁘다"라고 소감을 밝혔다.

재계약이라는 선물을 안고 월드컵에 나서는 오스트리아는 J조에 편성됐다. 오는 17일 요르단과 조별리그 첫 경기를 치른 뒤 23일에는 디펜딩 챔피언인 아르헨티나, 28일에는 알제리와 차례로 맞붙는다.

wcn05002@newspim.com