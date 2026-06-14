[2026WC] 한국-체코전 관중석 '눈 찢기' 논란... 서경덕 교수 "반드시 사과해야"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 서경덕 성신여대 교수가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 경기장에서 발생한 인종차별 행위를 강하게 비판하며 공개 사과를 촉구했다.

서 교수는 14일 자신의 SNS를 통해 최근 한국과 체코의 월드컵 조별리그 경기장에서 발생한 인종차별 논란을 소개했다. 그는 "많은 누리꾼의 제보로 알게 됐다"라며 관련 영상을 공개하고 문제의 심각성을 지적했다.

[서울=뉴스핌] 한국과 체코의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 멕시코 팬이 눈 찢는 행동을 보였다. [사진 = 서경덕 교수 SNS] 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

논란은 한 한국인 유튜버가 경기장에서 촬영한 셀카 영상으로부터 시작됐다. 공개된 영상에는 유튜버 뒤편에 앉아 있던 한 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 동작을 취하는 장면이 담겼다.

서 교수는 "손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위"라며 "국제 스포츠 행사에서 결코 용납될 수 없는 행동"이라고 비판했다.

사건은 온라인을 통해 빠르게 확산됐고 멕시코 현지에서도 큰 논란이 됐다. 현지 언론들은 해당 남성을 할리스코주 토목공학회장인 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스로 특정해 보도하며 비판적인 시각을 드러냈다.

특히 월드컵이라는 세계 최대 스포츠 축제 현장에서 인종차별적 행동이 발생했다는 점에서 국제적인 관심도 커지고 있다. FIFA는 오랫동안 경기장 내 인종차별 근절을 주요 과제로 내세워 왔으며, 각종 캠페인과 제재를 통해 차별 행위 근절에 힘써왔다.

서 교수는 이번 사건과 관련해 당사자의 공식 사과와 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 그는 "지구촌이 하나 되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 것은 있을 수 없는 일"이라며 "미라몬테스는 공개적으로 사과해야 하고, FIFA 역시 유사한 사례가 반복되지 않도록 더욱 세심한 주의를 기울여야 한다"라고 강조했다.

이어 "스포츠는 국적과 인종, 문화를 넘어 모두를 하나로 연결하는 역할을 해야 한다"라며 "월드컵과 같은 국제무대에서 차별과 혐오가 아닌 존중과 배려의 문화가 자리 잡아야 한다"라고 덧붙였다.

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