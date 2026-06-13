[2026WC] "한국 승리 축하"...伊, 李대통령에 케이크 깜짝 선물

멜로니 이탈리아 총리 "한국 첫 경기 승리 축하"

李대통령 "伊와 본선에서 만났어야 했는데" 화답

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 이탈리아에서 대한민국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 첫 승을 기념하는 깜짝 케이크를 받았다.

13일 청와대에 따르면 이탈리아를 국빈 방문 중인 이 대통령은 12일(현지시간) 로마의 숙소 호텔 측으로부터 축하 케이크를 선물 받았다. 케이크에는 '한국 2 : 체코 1'과 함께 '축하합니다. 미스터 프레지던트'이라는 문구가 적혀 있었다. 청와대 관계자는 "비즈니스 라운드테이블 사후 환담회 중 호텔이 깜짝 케이크를 마련했다"며 "한국이 2-1로 이겨서 만들어놨던데 되게 기분이 좋았다"고 현지 분위기를 전했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이재명 대통령이 지난 12일(현지시간) 한·이탈리아 비즈니스 라운드테이블 행사가 열린 호텔에서 선물받은 케이크. [사진=청와대] 2026.06.13 psoq1337@newspim.com

앞서 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거뒀다. 이 대통령은 SNS를 통해 "역전 골이 터지는 순간 온 나라가 환호했다"며 태극전사들에게 축하를 건넸다.

이 승리는 외교 무대에서도 화제였다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 정상회담에서 이 대통령에게 "한국 대표팀의 첫 경기 승리를 축하한다"고 인사를 건넸다. 이에 이 대통령은 "이탈리아와 월드컵 본선에서 만났어야 했는데 아쉽다"고 화답했다. 전통의 축구 강호 이탈리아는 이번 대회까지 3회 연속 월드컵 본선 진출에 실패한 상태다.

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