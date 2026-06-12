[2026WC] 체코전 역전골, 한국 구한 오현규 "감독님 기회 주셔서 감사"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=오현규(베식타시K)가 한국 축구 국가대표팀을 구했다. 교체투입돼 팀을 승리로 이끄는 결승골을 터트렸다.

오현규는 12일(한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 결승골로 팀의 2-1 역전승을 이끌었다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 한국의 오현규가 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 후반 35분 역전골을 넣었다. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

한국은 체코에 0-1로 끌려갔다. 하지만 황인범(페예노르트)이 동점골로 승부를 원점으로 돌렸고, 역전을 위한 카드로 오현규가 들어갔다. 홍명보 감독은 후반 24분 손흥민 대신 오현규를 투입했다.

조커로 그라운드를 밟은 오현규는 투입 11분 만에 황인범의 크로스를 밀어 넣으며 결승골을 뽑았다. 열이 38도까지 올라가며 컨디션 난조인 상황에서도 놀라운 집중력으로 골을 만들어 냈다.

경기 후 오현규는 "오늘 경기 전에 몸이 너무 안 좋았다. 열이 38도까지 올라서 오늘 뛸 수 있을까 했는데 모든 스태프분들과 닥터 선생님 덕분에 경기 뛰고 골 넣었다"라면서 "월드컵 뛰는 것만 해도 너무 감격스럽고 감사한 일인데 감독님이 기회를 주셨고, 골까지 넣어 너무 감사하다"며 미소 지었다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 한국의 오현규가 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 후반 35분 역전골을 넣었다. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

오현규의 월드컵 첫 골은 감격적일 수밖에 없다. 오현규는 4년 전 카타르 월드컵 당시 훈련 파트너로 대회에 참가했다. 당시 등번호도 없었다. 하지만 유럽 무대에서 뛰며 성장을 거듭했고, 당당히 태극마크를 달고 뛰며 한국을 구하는 결승골까지 넣었다.

다음 조별리그 2차전 상대인 멕시코전에도 오현규는 '특급조커' 역할을 맡을 전망이다. 그는 "오늘 승리를 거둔 좋은 흐름대로, 그리고 겸손하게 멕시코 홈인 만큼 상대 분석을 잘해서 준비 하겠다"고 각오를 다졌다.

iaspire@newspim.com