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[2026WC] 스위스 'PK 오프사이드' 논란... 월드컵 판정 투명성 도마 위

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AI 핵심 요약

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  • 스위스가 14일 북중미 월드컵 B조 1차전에서 카타르와 1-1로 비겼다
  • 스위스 선제 페널티킥 장면에서 오프사이드 의혹이 제기됐으나 VAR·SAOT 판정 근거 화면이 공개되지 않았다
  • 영국 등 해외 언론·해설진은 FIFA가 SAOT 그래픽을 숨겼다며 판정 투명성과 정보 공개 방식에 강하게 반발했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 반자동 오프사이드 판독(SAOT)을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 스위스와 카타르의 조별리그 경기에서 나온 페널티킥 판정 과정이 명확하게 공개되지 않으면서 '오심 논란'과 함께 판정 투명성 문제가 도마 위에 올랐다.

스위스는 14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 대회 B조 조별리그 1차전에서 카타르와 1-1로 비겼다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 14일(한국시간) 열린 스위스-카타르 전에서 스위스 레모 프로일러가 카타르 골키퍼 마흐무드 아부나다에 걸려 넘어져 페널티킥이 선언됐다. 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

논란은 스위스의 선제골 장면에서 시작됐다. 전반 17분 레모 프로일러가 페널티박스 안으로 침투하는 과정에서 카타르 골키퍼 마흐무드 아부나다와 충돌하며 넘어졌고, 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 브릴 엠볼로가 침착하게 성공시키면서 스위스가 앞서 나갔다.

문제는 프로일러가 침투하던 순간의 위치였다. 중계방송 리플레이 화면만 놓고 보면 프로일러가 수비 라인보다 앞서 있었던 것으로 보였고, 일부 팬들과 전문가들은 오프사이드 가능성을 제기했다.

하지만 비디오판독(VAR)이 진행된 뒤에도 판정은 번복되지 않았다. 더욱이 이번 대회에 도입된 반자동 오프사이드 판독 시스템(SAOT)의 그래픽 화면이 끝내 중계방송에 공개되지 않으면서 의문은 더욱 커졌다.

SAOT는 선수들의 위치 정보를 실시간으로 분석해 오프사이드 여부를 판단하는 기술이다. FIFA는 카타르 월드컵부터 해당 기술을 적극 활용해 왔으며, 일반적으로 논란이 되는 장면에서는 판독 결과를 그래픽으로 시청자들에게 공개해왔다.

그러나 이날 경기에서는 오프사이드 여부를 설명하는 장면이 송출되지 않았다. 판정의 근거가 시청자들에게 공개되지 않으면서 논란이 확산됐다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 14일(한국시간) 열린 스위스-카타르 전에서 스위스 레모 프로일러가 카타르 골키퍼 마흐무드 아부나다에 걸려 넘어져 페널티킥이 선언됐다. 2026.06.14 wcn05002@newspim.com

영국 축구계도 강하게 반응했다. 영국 'BBC'에 따르면 ITV 해설위원으로 활동한 게리 네빌은 FIFA의 대응을 강도 높게 비판했다. 그는 "시청자와 해설진 대부분이 오프사이드라고 생각하고 있는데 FIFA는 이를 설명할 반자동 판독 화면을 보여주지 않고 있다"라며 "증거를 내부적으로만 보유한 채 공개하지 않는다는 것은 납득하기 어렵다"라고 말했다.

함께 중계에 참여한 이언 라이트도 "이해할 수 없는 스캔들"이라고 지적했고, 리 딕슨 역시 "내 눈에는 오프사이드로 보였다. 골이 인정돼선 안 됐다고 생각한다"라고 의문을 제기했다.

다른 해외 매체들도 판정 자체보다 FIFA의 정보 공개 방식에 주목했다. 영국 '가디언'은 "판정이 유지됐음에도 이를 뒷받침할 시각적 자료가 제공되지 않아 스스로 논란을 키웠다"라고 평가했다. 스위스 유력 매체 '블리크' 역시 "리플레이 화면만으로는 오프사이드 여부에 대한 정확한 결론을 내릴 수 없었다"라고 전했다.

결국 스위스는 논란의 페널티킥으로 앞서갔지만 승리를 지키지 못했다. 후반 추가시간 4분 후암 아흐메드의 크로스를 부알람 후히가 헤더로 마무리하며 카타르가 극적인 동점골을 터뜨렸다. 경기는 1-1 무승부로 종료됐다.

wcn05002@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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