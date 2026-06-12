한대희 군포시장 당선인, 금정고가 긴급보수 현장 점검…"시민 안전 최우선"

AI 핵심 요약beta
- 한대희 군포시장 당선인이 11일 금정고가차도 탈락 사고 현장을 방문해 안전 점검을 했다
- 군포시는 금정고가차도 군포역→호계 방면을 전면 통제하고 긴급보수공사를 진행 중이다
- 시는 14일 일요일까지 공사를 마치고 재개방할 계획이며 우회로 이용을 시민들에게 당부했다
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한 당선인, 임기 전 첫 현장 방문..."시민 안전보다 우선하는 것 없다"
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한대희 경기 군포시장 당선인이 공식 임기 시작 전 첫 현장 행보로 '시민 안전'을 선택했다. 한 당선인은 금정고가차도 하부 표면 탈락 사고에 따른 긴급보수공사 현장을 직접 찾아 교통 통제 및 진행 상황을 점검하며 안전 행정의 신호탄을 쏘아 올렸다.
12일 시에 따르면 지난 11일 오후 6시경 군포시 금정동 232-2번지 일원에 위치한 금정고가차도 하부 슬래브 표면 일부가 탈락하는 사고가 발생했다.
시는 사고 확인 즉시 현장 안전조치에 나섰으며 추가 낙하물 발생으로 인한 인명 및 차량 피해를 막기 위해 군포역에서 호계 방향으로 향하는 고가도로 구간을 전면 통제했다. 현재 사고 구간은 시민 불편을 최소화하기 위한 긴급보수공사가 한창 진행 중이다.
후속 조치가 긴박하게 돌아가는 가운데 한대희 당선인은 긴급보수 현장을 전격 방문했다. 공식 임기가 시작되기 전임에도 불구하고 시민의 안전과 직결된 민생 현장을 가장 먼저 챙기겠다는 의지가 반영된 행보다.
현장에 도착한 한 당선인은 관계 부서 공무원 및 현장 관계자들로부터 사고 원인과 교통 통제 상황 그리고 구체적인 보수공사 계획을 보고받았다. 이어 고가교 하부 구조물의 상태를 면밀히 살피며 작업자들의 안전 확보와 철저한 시공을 당부했다.
한 당선인은 현장에서 "시민의 안전보다 우선하는 것은 그 무엇도 없다"고 강조하며 "출퇴근길 통행에 일시적인 불편이 있더라도 완벽한 안전 확보를 위해 불가피한 조치인 만큼 시민 여러분의 넓은 양해를 부탁드린다"고 전했다.
또한 "공사가 신속하면서도 무엇보다 '안전'하게 마무리될 수 있도록 관계 부서가 긴밀히 협력해 달라"며 "고가교가 완전히 재개방될 때까지 현장 관리에 단 한 치의 빈틈도 없도록 철저히 살펴달라"고 강력히 주문했다.
현재 군포시는 긴급보수공사를 오는 14일 일요일까지 마무리하고 통행을 재개한다는 방침이다. 다만 현장 여건과 기상 상황, 공사 진행 속도에 따라 실제 개방 시점은 일부 변동될 수 있다.
시 관계자는 "인근 지역의 교통 혼잡과 시민 불편을 줄이기 위해 우회로 안내와 현장 관리를 더욱 강화하고 있다"며 "금정고가차도 군포역→호계 방면을 이용하려던 운전자 분들께서는 우리은행사거리에서 군포고가교 방향으로 우회해 주시기를 당부드린다"고 전했다.
1141world@newspim.com