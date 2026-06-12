울산시, 울산페달·울산몰 배달비 지원…"지역 소비 촉진"

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1만5000원 이상 결제 시 쿠폰 지급

울산페이 결제 시 최대 18% 캐시백

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 울산페달과 울산몰을 중심으로 일상 생활과 밀접한 소비 촉진 정책을 통해 지역경제의 선순환 구조 강화에 나선다.

울산시가 지역 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 '울산페달·울산몰 소비진작 행사를 진행한다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

시는 오는 15일부터 30일까지 울산페달·울산몰 소비진작 행사를 개최한다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 배달·택배비 지원 혜택을 통해 생활밀착형 소비를 늘리고 지역 온라인 플랫폼 이용을 활성화하는 데 초점을 맞췄다.

행사 기간 울산페달과 울산몰에서 1만5000원 이상 결제하면 울산페달 3000원, 울산몰 5000원의 배달·택배비 지원 쿠폰을 인당 각 1매씩 받을 수 있다. 울산페이 결제 시 최대 18% 캐시백도 적용된다.

가맹점 확대를 위한 추천 행사도 병행한다. 이 행사는 지난달 11일부터 예산 소진 때까지 진행하며 기존 가맹점의 추천으로 신규 가맹점이 입점하면 기존·신규 가맹점 모두에게 2주간 사용할 수 있는 5000원 할인쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 1만5000원 이상 결제 시 사용할 수 있다.

울산페달 입점 업체를 대상으로 한 쿠폰 행사도 오는 30일까지 이어진다. 피자는 1만900원 이상 결제 시 4000원 쿠폰을, 숯불치킨은 2만1000원 이상 결제 시 3500원 쿠폰을 무제한 제공한다.

psj9449@newspim.com