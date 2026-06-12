천호성 전북교육감 당선자, 교육장 지역 추천제 시행 '인사 개혁'

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12~17일 후보자 접수·교육공동체 참여 확대

전문성·도덕성 갖춘 교육행정 리더 발굴 등

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북특별자치도교육감 당선자가 지역 맞춤형 교육을 이끌 '교육장 지역 추천제'를 도입하며 첫 인사 개혁에 나섰다.

전북특별자치도교육청은 지역교육 발전과 교육자치 강화를 위해 시행하는 '교육장 지역 추천제' 후보자 추천 접수를 12일부터 시작한다고 밝혔다.

천호성 전북특별자치도교육감 당선자[사진=천호성 캠프] 2026.06.12 lbs0964@newspim.com

이번 제도는 천호성 당선자 인수위원회 출범 이후 처음 추진되는 인사 정책이다. 교육공동체와 지역사회 참여를 바탕으로 공정하고 투명한 인사시스템을 구축하고 전북교육의 미래를 이끌 전문성과 도덕성을 갖춘 인재를 발굴하기 위해 마련됐다.

추천 대상은 전북지역 교원과 교육전문직원이며 현직 교육장도 포함된다. 접수는 12일 오전 9시부터 17일 낮 12시까지 진행되며 전북교육청 누리집 공고를 확인한 뒤 미래교육연구원 '유레카' 시스템을 통해 신청하면 된다.

전북교육청은 지역교육 현안에 대한 이해와 합리적 리더십, 소통 능력, 정책 실행 역량을 갖춘 인재를 선발할 계획이다. 서류심사와 면접 등 다면 평가를 통해 전문성과 도덕성을 검증한다는 방침이다.

교육장 지역 추천제는 교육행정의 청렴성과 공정성 강화를 위한 천호성 당선자의 핵심 공약 중 하나다. 독립형 특별감찰관제와 특별감찰위원회 도입, 원스트라이크 아웃제 등 인사·청렴 개혁 정책도 함께 추진해 교육행정의 투명성과 책임성을 높일 계획이다.

전북교육청 관계자는 "교육장 지역 추천제는 교육공동체와 지역 주민의 목소리를 반영해 전북교육의 미래를 함께 설계하는 과정"이라며 "유능한 인재들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

한편 자격 기준과 제출 서류, 세부 접수 방법은 전북특별자치도교육청 누리집 알림마당 고시·공고에서 확인할 수 있다.