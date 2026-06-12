거창군, 임도 신설·보수사업 추진…산불·산사태 대응력 강화

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207km 임도 관리 중 6.04km 신규 개설

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 산불·산사태 등 산림재난 대응력 강화를 위해 임도 신설과 보수사업을 올해 하반기까지 마무리할 계획이다.

경남 거창군이 12일 산림경영 기반을 강화하고 산불·산사태 등 산림재난에 효과적으로 대응하기 위해 '임도 신설 및 보수사업'을 추진 중이다. 사진은 거창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.06

군은 산림 경영 기반을 보강하고 재난 대응 동선을 정비하기 위해 '임도 신설 및 보수사업'을 추진하고 있다고 12일 밝혔다.

임도는 산림 내 작업로이자 산불 진화, 산사태 현장 접근 등 각종 재난 발생 시 초기 대응 시간을 줄이는 핵심 기반시설로 평가된다. 군은 현재 총 207km의 임도를 관리 중이며 올해 6.04km 구간을 새로 개설하고 기존 노선에 대한 보수도 병행하고 있다.

보수 대상 구간에서는 배수로 정비, 노면 보강 등 기능 개선 위주의 작업을 진행해 집중호우 시 토사 유출과 통행 장애를 줄인다는 방침이다. 군은 구간별 지형과 현장 여건을 반영해 노선선정과 설계를 진행하고 시공 과정에서 산림 훼손을 최소화하는 방향으로 공사를 추진하고 있다.

안전 기준을 반영한 임도망을 체계적으로 구축해 산림자원 활용도를 높이는 동시에 재난 대응과 산림 관리 작업의 효율성을 함께 끌어올린다는 계획이다.

yun0114@newspim.com