용인시, 화학사고 대피장소 31곳 추가 지정…총 90곳으로 확대

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 유해화학물질 누출 등 화학사고 발생 시 주민들이 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 대피장소 31곳을 추가 지정하는 등 지역 내 화학사고 대피 인프라를 대폭 확충했다.

용인특례시 서농동행정복지센터 화학사고 대피장소 표지판.[사진=용인시]

용인시는 11일 초·중·고교와 대학교 등 교육시설을 중심으로 화학사고 대피장소를 추가 지정해 시가 운영하는 공식 대피장소가 지난해 59곳에서 올해 90곳으로 늘었다고 밝혔다.

시는 시민들이 위기 상황에서 신속히 대피장소를 찾을 수 있도록 눈에 잘 띄는 위치에 안내 표지판을 순차적으로 설치할 계획이다.

이와 함께 체육관 등 대규모 시설을 중심으로 접근성이 높은 장소를 추가 발굴해 수용 인원을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.

시는 지난 5월 실제 유해화학물질 누출 상황을 가정한 민·관·산 합동훈련을 실시해 관계기관 간 협력체계와 초동 대응절차를 점검했다.

또 지역 내 유해화학물질 취급사업장 간 네트워크를 구축해 사고 발생 시 신속한 정보공유와 대응이 이뤄지도록 시스템을 정비했다.

용인시는 올해 하반기 유해화학물질 취급사업장을 대상으로 안전관리 실태조사를 실시해 현장 중심의 화학사고 예방 대책을 마련하고 관리·감독을 강화할 계획이다.

조윤희 시 기후대기과장은 "화학사고는 예방과 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "대피장소 확충과 합동훈련, 안전관리 강화 등을 통해 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com