경기미래과학교육원 '항공우주 공유학교' 운영… 미래 이공계 인재 육성

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현계명 원장 "대학·산업체 우수 자산 활용해 살아있는 공학 교육 지속 지원할 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미래과학교육원이 미래 항공우주 산업을 주도할 창의적인 인공지능 융합 인재 양성을 위한 특별한 교육 과정을 성공적으로 마무리했다.

미래과학교육원은 '2026학년도 미과원 항공우주 공유학교'를 운영했다. [사진= 경기도교육청]

미래과학교육원은 지난 5월 30일부터 6월 11일까지 도내 고등학생 40명을 대상으로 '2026학년도 미과원 항공우주 공유학교'를 운영했다고 밝혔다.

이번 공유학교는 이론과 실무의 유기적인 연계를 위해 한국항공대학교 및 한국항공우주산업과의 민·관·학 협업 맞춤형 프로그램으로 기획됐다. 교육은 5월 30일 사전교육과 6월 11일 현장교육의 2단계 과정으로 세분화해 진행됐다.

한국항공대학교에서 진행된 사전교육에서는 글로벌 항공우주 산업 동향 분석과 양력과 추력 등 비행의 핵심 물리 원리 교육이 이뤄졌다.

특히 학생들이 피질컬 인공지능을 활용해 파이썬 기반의 다중 드론 제어 기술과 충돌 방지 알고리즘을 직접 구현해 보는 '드론 군집 비행 실습'을 진행해 큰 호응을 얻었다. 또한 항공우주공학 박사 출신의 한국항공대 노진호 교수와 외부 전문 연구진이 강사로 참여해 교육의 전문성을 한층 높였다.

이어 경상남도 사천시에 위치한 한국항공우주산업에서 진행된 현장교육에서는 ▲항공기 설계 및 제작 메커니즘 탐구▲지능형 항공 기술의 기초 지식 습득▲실제 항공기 제조 공정 라인 견학▲비행 모의 조종 연계 직무 체험 등이 진행됐다.

학생들은 교실에서 배운 공학 이론이 실제 첨단 산업 현장에 어떻게 적용되는지 눈으로 확인하며 깊이 있는 심화 탐구 활동을 전개했다.

현계명 경기도교육청미래과학교육원장은 "이번 항공우주 공유학교는 대학과 산업체의 우수한 지적 자산을 활용해 고등학생들에게 현장 중심의 살아있는 공학 교육을 제공하는 소중한 기회였다"며 "앞으로도 학생들이 첨단 기술 분야에 대한 긍정적 인식을 넓히고 미래 이공계 핵심 인재로 성장할 수 있도록 융합형 교육 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com