파주 공릉호수 '빛의 산책길' 조성

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 11일 공릉호수 경관조명 조성 사업을 완료했다고 밝혔다
- 총 18억원을 들여 2.2km 순환산책로 전 구간을 빛의 산책로로 정비했다
- 자연과 조화되는 간접·특화조명과 포토존 조형물로 낮·밤 모두 즐기는 힐링 공간으로 조성했다
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 공릉호수를 대표 야간 경관 명소로 조성하기 위한 '공릉관광지 경관조명 조성' 사업을 완료했다고 11일 밝혔다.
총사업비 18억 원을 투입해 공릉호수 순환 산책로 2.2km 전 구간을 단계적으로 정비하는 이 사업의 1단계(1.1km)는 올해 1월 완료됐으며 2단계(1.1km)까지 마무리되면서 전 구간이 하나의 '빛의 산책로'로 연결됐다.
공릉호수 야간경관은 자연환경과 조화를 이루는 설계를 기본으로 공릉호수만의 차별화된 야간 콘텐츠로 조성됐다.
주요 내용은 순환산책로 조도 개선, 수변 경관을 살린 간접 조명 설치, 인도교 구간 특화 조명 도입 포토존 및 경관 조형물 설치 등이다.
1단계 구간은 자연과 조화를 이루는 은은한 조명 연출에 중점을 뒀고 2단계 구간은 체류형 공간 조성과 시각적 상징성 강화를 위해 특화 조명을 도입해 낮과 밤 모두 매력을 느낄 수 있는 공간으로 완성됐다.
최병갑 부시장은 "공릉호수는 낮에는 자연 경관 명소로 밤에는 빛이 어우러진 힐링 공간으로 자리매김할 수 있게 됐다"며 "시민 누구나 야간에도 부담 없이 찾을 수 있는 안전하고 품격 있는 휴식 공간으로 운영될 수 있도록 지속해서 관리해 나가겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com