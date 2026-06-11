의왕시 '규제혁신 아이디어 공모' 30일까지 접수

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시민과 기업이 일상생활·경제활동 중 겪는 불합리한 규제 발굴·개선

보다 편리한 생활환경과 기업하기 좋은 도시를 조성하기 위해 마련

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 시민과 기업이 일상생활 및 경제활동 과정에서 겪는 불합리한 규제를 발굴하고 개선하기 위해 '2026년 의왕시 규제혁신 아이디어 공모'를 개최한다고 11일 밝혔다.

시에 따르면 이번 공모는 시민이 직접 체감하는 규제 애로사항과 개선 아이디어를 발굴해 행정에 반영하고 보다 편리한 생활환경과 기업하기 좋은 도시를 조성하기 위해 마련됐다.

2026년 의왕시 규제혁신 아이디어 공모전 홍보물. [사진=의왕시]

공모 기간은 6월 11일부터 6월 30일까지이며 규제 혁신에 관심 있는 국민이라면 지역과 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 ▲생활 부문(시민복지, 일상·안전)▲기업 부문(취업·일자리, 산업·기업)▲적극 행정 저해 걸림돌 부문 등이다. 다만 비규제 사항이나 단순 건의, 진정, 타 기관에서 이미 채택된 제안 등은 심사 대상에서 제외된다.

공모 참여를 희망하는 사람은 의왕시 홈페이지 고시공고란에서 신청서를 내려받아 전자우편, 우편 또는 방문(기획예산과 정책혁신팀)을 통해 제출하면 된다.

접수된 제안은 효과성, 실현 가능성, 창의성 등을 기준으로 1차 사전심사와 2차 최종 심사를 거치게 되며 심사를 통해 ▲최우수상 1건(100만 원)▲우수상 2건(각 50만 원)▲장려상 2건(각 30만 원)▲노력상 5건(각 10만 원) 총 10건의 우수 규제개혁 아이디어가 선정될 예정이다. 심사 결과는 8월 중 의왕시 홈페이지를 통해 발표되며 수상자에게 개별 통지될 계획이다.

특히 시는 우수 아이디어에 대해 관련 부서의 검토를 거쳐 자치법규 개정 또는 중앙부처 건의 과제로 활용하는 등 실질적인 규제 개선으로 이어질 수 있도록 적극 추진할 방침이다.

김성제 시장은 "시민과 기업이 현장에서 느끼는 불편함이야말로 가장 중요한 규제 혁신 과제"라며 "생활 속 작은 아이디어가 제도 개선으로 이어질 수 있도록 많은분들의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

1141world@newspim.com