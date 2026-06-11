부산은행, 최초 모바일 퇴직연금 서비스 운영…비대면 금융 수요 대응

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기업 고객 비대면 가입 서비스 운영

서류 처리 부담 감소와 효율성 제고

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 금융권에서 처음으로 모바일 기반 퇴직연금 신규가입 시스템을 구축해 기업 고객 비대면 가입 채널을 넓혔다.

BNK부산은행이 금융권 최초로 모바일을 기반으로 도입한 퇴직연금 DB·DC 신규가입 서비스 구축 웹이미지[사진=BNK부산은행] 2026.06.11

부산은행은 확정급여형(DB)·확정기여형(DC) 퇴직연금에 대해 모바일 신규가입 서비스를 마련하고 본격 운영에 들어갔다고 11일 밝혔다.

이 서비스는 기업 고객이 영업점을 방문하지 않고도 모바일 환경에서 퇴직연금 가입 절차를 진행하도록 한 것이 특징이다.

기업은 모바일을 통해 가입 신청, 규약 동의, 운용상품 등록에 이르는 전 과정을 비대면으로 처리할 수 있다. 종이 서류 작성과 방문 시간을 줄여 가입 과정의 물리적 제약을 최소화했다.

진행 단계별로 은행 직원이 기업의 가입 상황을 실시간으로 확인하고 원격으로 상담과 지원을 제공하는 기능도 탑재했다. 단순한 온라인 접수에 그치지 않고 대면 상담 요소를 접목한 방식으로 고객 문의에 즉시 대응할 수 있는 구조를 갖췄다.

기업 금융거래의 안정성을 높이기 위한 절차도 강화했다. 부산은행은 기업 대표자가 지정한 담당자만 모바일에서 가입 절차를 진행할 수 있도록 '위임·수임 프로세스'를 도입했다. 이를 통해 권한이 없는 인원의 신청을 차단하고 내부통제 체계를 보완했다.

은행은 이번 서비스 도입으로 기업 고객의 가입 편의성이 높아지는 동시에 영업점의 서류 처리 부담이 줄어 업무 효율도 개선될 것으로 내다 봤다. 정부가 추진 중인 퇴직연금 제도 활성화 정책과 비대면 금융 수요 확대에 대응하는 채널로도 활용한다는 방침이다.

모바일 채널을 통해 퇴직연금에 신규 가입하는 기업을 대상으로 수수료 할인 적용 방안도 검토 중이다.

news2349@newspim.com