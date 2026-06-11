경기도교육청, 2027 대입 수시 설명회 개최

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13일 서울(경희대), 20일 수원(경기대)서 수도권 주요 22개 대학 연계 대규모 진행

고3 부장 및 담임교사 대상 최신 대입 정보 제공… 맞춤형 진학지도 역량 극대화 구상

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 수도권 주요 대학과 손잡고 도내 고등학교 교사들의 진학지도 전문성 강화에 본격적으로 나선다.

경기도교육청은 '2027학년도 대학별 수시전형 설명회'를 개최한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 오는 13일과 20일 사흘 간격으로 수도권 주요 대학과 연계한 '2027학년도 대학별 수시전형 설명회'를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 설명회는 급변하는 입시 환경에 대응해 도내 고등학교 3학년 부장교사와 담임교사 등 총 2300여 명이 참여하는 대규모 행사로 기획됐다. 학교 현장에 정확하고 신속한 최신 대입 정보를 제공함으로써 공교육의 진학 상담 신뢰도를 높이겠다는 취지다.

설명회는 접근성과 규모를 고려해 서울과 수원에서 나누어 진행된다. 1차 설명회는 오는 13일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 고교 교사 1200명을 대상으로 열리며 2차 설명회는 오는 20일 수원 경기대학교 텔레컨벤션센터에서 1100명 규모로 이어진다.

이번 행사에는 서울대학교를 비롯해 수험생 선호도가 높은 수도권 주요 22개 대학의 입학사정관들이 대거 참여한다. 이들은 각 대학의 핵심 전형 요소를 직접 안내하고 2027학년도 수시전형에 대한 세부 정보를 현장 교사들에게 생생하게 전달할 예정이다.

도교육청은 이번 설명회를 통해 교사들이 대학별 맞춤형 진학지도 역량을 극대화하고 학생 개개인의 역량에 맞춘 현장 중심의 입시 컨설팅이 가능해질 것으로 기대하고 있다.

김영숙 도교육청 중등교육과장은 "급변하는 대입 환경 속에서 공교육의 신뢰도를 높이기 위해서는 현장 교사들의 진학 상담 역량 강화가 무엇보다 중요하다"라며 "학생 맞춤형 진학지도가 학교 현장에서 내실 있게 이뤄질 수 있도록 앞으로도 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com