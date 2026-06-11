'부산바다도서관' 13일 개막…부산 개항 150주년 맞아 독서 행사

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일부터 7월 5일까지 민락수변공원에서 '부산바다도서관 상반기 행사'를 진행한다고 밝혔다
- 이번 행사는 개항 150주년을 맞아 입항을 주제로 개방형 독서공간과 체험형 프로그램을 운영한다
- 테마 북큐레이션 존·캠핑형 독서공간·북토크·공연·야외 영화 등과 함께 110개 기관 참여 및 공식 회원제 비블린을 도입한다
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110개 기관 협력 독서문화 생태계 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 책과 바다가 만나는 특별한 여정이 부산에서 시작된다.
부산시는 (재)부산문화재단과 함께 오는 13일부터 7월 5일까지 매주 토·일요일 오후 3시 수영구 민락수변공원 일원에서 '부산바다도서관 상반기 행사'를 개최한다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 개항 150주년을 맞아 '해양도시 부산'의 독서 여정 중 첫 단계인 '입항'을 주제로 구성했다. 시민 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 개방형 독서공간과 체험형 프로그램을 확대했다.
공식 개막식은 13일 오후 3시 민락수변공원 야외무대에서 열린다.
현장에는 2400여 권의 추천 도서가 비치된 '테마 북큐레이션 존'과 수영구와 협업한 캠핑형 독서공간 '밀수카페(밀락문화캠핑 존)'가 운영된다. 맞춤형 '북크닉 키트'와 반려동물 동반객을 위한 전용 키트도 제공한다.
문화예술 프로그램도 마련했다. 김초엽, 정대건 작가 등이 참여하는 북토크 '북.톡.시(Book·Talk·City)'를 비롯해 스마트폰 없이 책에 집중하는 리딩파티, 지역 카페 연계 행사, 댄스 버스킹, 야외 영화 상영 등이 진행된다.
지역 도서관·서점·출판사 등 110개 기관이 참여하는 'B-북스팟'과 체험 부스도 운영해 부산 지역 독서문화 생태계와의 연계를 강화한다. 시민 참여를 위한 공식 회원제 '비블린(Biblin)'도 도입한다.
ndh4000@newspim.com