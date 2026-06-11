부산디자인진흥원, '2026 부산국제디자인어워드' 시상…수상작 27팀 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

35개국 1706점 출품, 7개 분야 경쟁

대상 수상자 2000만 원 및 지원 혜택

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 '2026 부산국제디자인어워드' 수상작을 선보인다.

부산시와 (재)부산디자인진흥원은 이날 오후 3시 30분 벡스코 제2전시장에서 '2026 부산국제디자인어워드(IBDA)' 시상식을 개최한다고 밝혔다.

2026년 부산국제디자인어워드 대표 수상작[사진=부산시] 2026.06.11

부산국제디자인어워드는 1981년 시작된 부산산업디자인전람회의 전통을 잇는 공모전으로 현재 명칭으로는 8회째를 맞는다. 시가 주최하고 진흥원이 주관하며 2021년부터 부산디자인페스티벌과 연계해 시상식과 수상작 전시를 함께 운영할 계획이다.

올해 공모전에는 35개국에서 총 1706점이 출품됐다. 기존 6개 분야에 '부산도시공공디자인' 분야를 추가해 총 7개 분야로 확대 운영된다. 접수된 작품은 1차 온라인 심사와 2차 실물 심사를 거쳐 최종 수상작이 선정된다.

본상은 일반부 13팀, 청소년부 14팀이 수상할 예정이다. 일반부는 이의준·이승준 팀이 대상을 받게 되고 금상은 서가은, 정다현·이은지 팀이 수상자로 이름을 올렸다.

은상은 이민재·강나희 팀, 한주연, 경나현, 이한나·김유진 팀이 선정됐고 동상은 Qiu Qi·An Qi·Huang Chuhan·Cui Runfeng 팀 등 6팀이 각각 선정됐다.

청소년부에서는 이아윤 학생이 대상을 수상할 예정이며 금상은 Wong Hoi Lam, 최현준 학생이 받는다. 은상은 이승준, 이윤정, 윤지민, 조아인 학생이 받고 동상은 송민서, 박서인, 김환진, 성채빈, 구연우, Bhum, 강진경 학생이 각각 선정됐다.

수상자에게는 상장과 상금이 수여된다. 대상 수상자(일반부)에게는 2000만 원이 지급되며 총상금 규모는 약 5670만 원이다. 지식재산권 보호 컨설팅과 디자인 출원 지원, 기업 대상 가산점 부여 등 후속 지원도 제공된다.

수상작과 특별상, 아이디어상 결과는 부산디자인진흥원 아시아디자인플랫폼 누리집에서 확인할 수 있다.

ndh4000@newspim.com