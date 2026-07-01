[KMF2026] 전주정보문화산업진흥원, 전북·광주·전남 서남권 손 잡고 가상융합 대연합

전북·광주·전남 4개 기관 서남권 공동관…KMF 사상 첫 광역 권역 연대

2026년 지역 가상융합산업 혁신센터 전북 운영기관 선정…과기정통부 공인 XR·AI 기반 지역 현안 해결·산업 디지털 전환 지원사업 본격 가동

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 전주정보문화산업진흥원이 전북·광주·전남 지역 가상융합 지원기관들과 손을 잡고 광역 권역 협력의 새 모델을 제시했다. 6월 10~12일 서울 코엑스에서 열린 2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)에서 전주정보문화산업진흥원, 전남정보문화산업진흥원, 광주정보문화산업진흥원이 한 부스에 모여 꾸린 '서남권 가상융합산업 혁신허브 공동관'은 권역 차원의 연대를 전면에 내세운 첫 사례로 주목받았다.

공동관은 지역별 분산돼 있던 가상융합 지원 역량을 한데 묶어 투자자와 관람객에게 서남권의 산업지형을 한눈에 보여주는 데 초점을 맞췄다. 전북은 제조업·농생명 부문에서의 디지털 전환 솔루션을, 전남은 농수산·관광 분야 XR 콘텐츠와 디지털트윈 실증 사례를, 광주는 AI 기반 미디어아트와 디지털 헬스케어 시연을 각각 전면에 내세웠다. 각 기관이 개별적으로 추진해온 지원 프로그램과 입주 기업 성과를 한 공간에서 교차 소개하면서 권역 단위의 산업 연결망을 보여주는 전시 구성이었다.

[서울=뉴스핌] 김상현 기자 = 10일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'은 과학기술정보통신부가 주최하는 행사로, '한계를 넘어, 새로운 현실로'를 주제로 B2B·B2C 전시와 글로벌 컨퍼런스, 투자마켓 등 다채로운 프로그램을 12일까지 선보인다. 2026.06.10 heykim@newspim.com

전북의 거점 역할을 맡은 전주정보문화산업진흥원은 이미 지역 내 가상융합 기업과 창작자를 지원해 온 경험을 바탕으로 이번 공동관의 실무 조정과 전시 기획을 주도했다. 전주정보문화산업진흥원은 2019년 VR·AR 제작거점센터를 출범시키며 지역 내 인프라를 다져 왔고, 올해 2월에는 과학기술정보통신부·NIPA가 추진하는 '2026년 지역 가상융합산업 혁신센터 운영사업'의 전북 운영기관으로 선정돼 정부 공인 거점으로서의 위상을 공고히 했다.

임선미 전주정보문화산업진흥원 미래산업본부 가상융합산업팀장은 이번 공동관의 취지와 전시 구성에 대해 "이번 공동관은 전북·전남·광주 가상융합산업 혁신센터가 함께 지역의 대표 XR·AI 기술을 한자리에서 선보이기 위해 마련했다"며 "호남권이 보유한 가상융합 기술과 기업 경쟁력을 수도권과 산업계에 알리는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

임 팀장은 이어 "전북은 AI 기반 농생명과 스마트 가드닝 서비스를 통해 가상공간에서 누구나 농업기술을 체험할 수 있도록 구성했고, 전남은 디지털트윈 기반 에너지 전주기 통합 운영관리 시스템을, 광주는 XR 기반 디지털 헬스케어를 통해 의료진의 수술과 진료 훈련 서비스를 소개하고 있다"고 전시 내용을 구체적으로 설명했다.

전시 현장에서는 기술 데모와 실증 사례가 관람객의 관심을 끌었다. 전북 부스에서는 AI를 활용한 농작물 재배 시뮬레이션과 스마트 가드닝 체험이 시연돼 도시 소비자와 농업 관계자 간의 실무적 접점을 보여줬고, 전남 전시물은 발전·배전 등 에너지 전주기 관리를 가상환경에서 통합 운영해 보는 디지털트윈을 중심으로 공공·산업 적용 가능성을 강조했다.

광주 측은 의료교육용 XR 플랫폼을 통해 수술 시나리오를 재현하고 진료 훈련의 정밀도를 높이는 방안을 제시했다. 참가 기업과 지자체 관계자들은 "전시를 통해 실증 수요가 명확히 드러났다", "권역 단위로 수요와 공급을 연결하는 과정 자체가 투자 유치의 실마리가 된다"고 평가했다.

이번 공동관은 단순 홍보형 부스를 넘어 지역 현안 해결형 실증사업과 연계된 것이 특징이다. 전주정보문화산업진흥원이 KMF에서 함께 선보인 '2026년 지역기반 가상융합서비스 제작·실증 지원사업'은 단순 콘텐츠 제작을 넘어 지자체의 정책 수요와 지역 산업 과제를 XR·AI 기술로 직접 해결하는 것을 목표로 한다. 예컨대 홍수 예방을 위한 디지털트윈, 농업 현장 교육용 XR, 지역 관광 메타버스 등은 지역 행정의 실무 현장과 기술 역량이 결합하는 실증 과제로 제시됐다.

정책적 배경도 이번 전시의 의미를 키운다. 2024년 제정된 가상융합산업 진흥법은 지역별로 흩어져 있던 기술·인력·실증 인프라를 체계적으로 연결해 산업 생태계를 조성하도록 명시하고 있다. 정부의 혁신센터 선정과 지원은 지역 진흥기관이 권역 단위로 협력해 공공 수요를 기반으로 한 사업화 경로를 모색하도록 촉진하는 장치라는 해석이 나온다. 지역 진흥기관 실무자들은 "법적 기반과 공적 자원의 결합이 실증-사업화로 이어지는 통로를 열어준다"고 평가했다.

허전 전주정보문화산업진흥원장은 이번 공동관을 두고 "4개 기관이 각자의 자리에서 키워온 가상융합산업 기술 역량을 하나로 모은 첫 번째 결집"이라며 "앞으로 서남권 인프라 기관들이 긴밀히 협력해 권역 공동의 AI·가상융합 생태계를 구축하고, 수도권 집중 현상을 극복하는 새로운 지역 성장 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

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