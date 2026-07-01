[KMF2026] 크붐, 국내 최대 XR 커뮤니티로 가상융합 대중화 선도

국내 최대 VR·XR 유저 커뮤니티 기반…XR 미니뮤지엄·체험존 구성

다양한 XR 디바이스 기업 명단 통합 전시…생태계 결집 창구로

커뮤니티 기반 수요 데이터로 B2C·B2B 가교 역할 자처





[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 지난 6월 서울 코엑스에서 열린 2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)에서 기업이 아닌 XR 이용자 커뮤니티가 마련한 부스가 관람객들의 발길을 붙잡았다. 국내 XR 커뮤니티 '크붐(KRVUM)'은 최신 XR 기기와 콘텐츠를 직접 체험하고 이용자들이 경험을 공유할 수 있는 'XR 뮤지엄'과 체험존을 선보이며, 기술의 성능보다 '직접 써보는 경험'의 중요성을 강조했다.

크붐은 국내 XR 이용자들이 자발적으로 운영하는 커뮤니티다. 새로운 VR·AR 기기와 콘텐츠를 함께 체험하고 정보를 교류하는 활동을 이어오며, 개발자와 기업, 일반 이용자를 연결하는 접점 역할을 해왔다. 제품을 판매하거나 서비스를 홍보하는 기업과 달리 실제 사용자들의 경험을 기반으로 정보를 축적하고 공유하는 것이 가장 큰 특징이다.

이번 KMF 2026에서 크붐이 가장 공들인 공간은 XR 뮤지엄이다. XR 기술의 발전 과정을 한눈에 볼 수 있도록 초기 VR 기기부터 최신 스마트글래스까지 다양한 장비를 전시했고, 관람객들이 직접 착용해 비교 체험할 수 있도록 구성했다. 단순히 최신 제품을 나열하는 데 그치지 않고, 시대별 기술 변화와 사용자 경험의 차이를 함께 소개해 XR 산업의 흐름을 이해할 수 있도록 했다.

옆에 마련된 XR 체험존에서는 다양한 XR 콘텐츠를 직접 실행해 볼 수 있었다. 게임과 교육, 문화 콘텐츠 등 여러 분야의 서비스를 체험하며 XR 기술이 일상 속에서 어떻게 활용되는지를 자연스럽게 경험할 수 있도록 꾸민 것이 특징이다. 부스를 찾은 관람객들은 기기의 성능뿐 아니라 실제 사용 편의성과 몰입감까지 직접 확인하며 제품 간 차이를 비교했다.

크붐은 커뮤니티 공간도 별도로 마련했다. XR에 관심 있는 이용자들이 자유롭게 대화를 나누고 장비 사용 경험과 콘텐츠 정보를 공유하는 공간이다. 기업 중심의 일방적인 제품 설명이 아니라 실제 사용자들의 후기와 경험을 중심으로 이야기가 오가면서 초보 이용자들의 궁금증을 해소하는 역할도 했다.

김정현 크붐 호스트는 "XR은 직접 경험해 보기 전까지는 기술의 가치를 체감하기 어려운 분야"라며 "크붐은 국내 XR 이용자들이 최신 기기와 콘텐츠를 자유롭게 체험하고 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티이자 교류 플랫폼 역할을 하고 있다"고 말했다.

이어 "이번 KMF 2026에서는 XR 뮤지엄과 체험존을 통해 역사적 의미가 있는 XR 기기부터 최신 스마트글래스까지 한자리에서 경험할 수 있도록 구성했다"며 "더 많은 사람들이 XR 기술을 쉽고 친숙하게 접하고, 개발자와 기업, 이용자가 함께 성장하는 국내 XR 생태계를 만드는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

크붐이 이번 전시에 참가한 이유는 XR 산업의 가장 큰 과제 가운데 하나인 체험 기회 부족을 해결하기 위해서다. XR 기기와 콘텐츠는 사진이나 영상만으로는 실제 사용 경험을 전달하기 어렵다. 착용감과 시야, 몰입감, 조작 방식 등을 직접 경험해야 제품의 장단점을 판단할 수 있지만, 일반 소비자가 이를 접할 기회는 여전히 제한적이다.

이 때문에 커뮤니티의 역할도 점차 커지고 있다. 이용자들이 직접 체험한 후기를 공유하면 다른 소비자의 구매 결정에 도움이 되고, 기업 역시 실제 사용자의 의견을 제품 개선에 반영할 수 있기 때문이다. 크붐은 이러한 선순환 구조를 만드는 데 초점을 맞추고 있다.

특히 XR 기술이 산업 현장을 넘어 교육과 의료, 제조, 문화예술 등 다양한 분야로 빠르게 확산되면서 일반 이용자의 참여도 중요해지고 있다. 기술의 완성도뿐 아니라 얼마나 쉽고 자연스럽게 사용할 수 있는지가 시장 경쟁력을 좌우하는 시대가 된 만큼, 사용자 경험을 공유하는 커뮤니티의 가치도 함께 높아지고 있다는 분석이다.

전시 기간 동안 크붐 부스에는 XR 기기를 처음 접하는 학생부터 개발자와 콘텐츠 제작자까지 다양한 관람객이 찾았다. 일부는 최신 스마트글래스를 비교 체험했고, 일부는 커뮤니티 회원들과 직접 대화를 나누며 실제 활용 사례를 들었다. 기술을 설명하는 전시가 아니라 경험을 나누는 공간이라는 점에서 다른 부스와는 다른 분위기를 만들었다.

이번 KMF 2026에서 크붐이 보여준 것은 새로운 기술보다 새로운 접근 방식이었다. 기업이 만든 기술을 소비자에게 일방적으로 소개하는 것이 아니라, 이용자들이 경험을 축적하고 다시 산업으로 환류시키는 구조를 제시한 것이다. XR 산업이 대중화 단계로 나아가기 위해서는 기술 혁신뿐 아니라 사용자 공동체의 성장도 함께 이뤄져야 한다는 점을 보여준 사례로 평가된다.

[서울=뉴스핌] 김상현 기자 = 10일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'은 과학기술정보통신부가 주최하는 행사로, '한계를 넘어, 새로운 현실로'를 주제로 B2B·B2C 전시와 글로벌 컨퍼런스, 투자마켓 등 다채로운 프로그램을 12일까지 선보인다. 2026.06.10 heykim@newspim.com

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