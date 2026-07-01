전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.01 (수)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

[KMF2026] 크붐, 국내 최대 XR 커뮤니티로 가상융합 대중화 선도

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 크붐 XR 커뮤니티는 6월 코엑스에서 열린 KMF 2026에서 XR 뮤지엄과 체험존을 운영해 관람객들에게 직접 체험 기회를 제공했다.
  • XR 뮤지엄과 체험존에서 초기 VR 기기부터 최신 스마트글래스까지 비교 체험을 제공하며 기술 발전과 사용자 경험의 차이를 소개했다.
  • 크붐은 실제 이용자들의 경험 공유를 통해 XR 체험 기회 부족 문제를 해결하고, 개발자·기업·소비자가 함께 성장하는 XR 생태계 조성에 기여하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 최대 VR·XR 유저 커뮤니티 기반…XR 미니뮤지엄·체험존 구성
다양한 XR 디바이스 기업 명단 통합 전시…생태계 결집 창구로
커뮤니티 기반 수요 데이터로 B2C·B2B 가교 역할 자처

 

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 지난 6월 서울 코엑스에서 열린 2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)에서 기업이 아닌 XR 이용자 커뮤니티가 마련한 부스가 관람객들의 발길을 붙잡았다. 국내 XR 커뮤니티 '크붐(KRVUM)'은 최신 XR 기기와 콘텐츠를 직접 체험하고 이용자들이 경험을 공유할 수 있는 'XR 뮤지엄'과 체험존을 선보이며, 기술의 성능보다 '직접 써보는 경험'의 중요성을 강조했다.

크붐은 국내 XR 이용자들이 자발적으로 운영하는 커뮤니티다. 새로운 VR·AR 기기와 콘텐츠를 함께 체험하고 정보를 교류하는 활동을 이어오며, 개발자와 기업, 일반 이용자를 연결하는 접점 역할을 해왔다. 제품을 판매하거나 서비스를 홍보하는 기업과 달리 실제 사용자들의 경험을 기반으로 정보를 축적하고 공유하는 것이 가장 큰 특징이다.

이번 KMF 2026에서 크붐이 가장 공들인 공간은 XR 뮤지엄이다. XR 기술의 발전 과정을 한눈에 볼 수 있도록 초기 VR 기기부터 최신 스마트글래스까지 다양한 장비를 전시했고, 관람객들이 직접 착용해 비교 체험할 수 있도록 구성했다. 단순히 최신 제품을 나열하는 데 그치지 않고, 시대별 기술 변화와 사용자 경험의 차이를 함께 소개해 XR 산업의 흐름을 이해할 수 있도록 했다.

옆에 마련된 XR 체험존에서는 다양한 XR 콘텐츠를 직접 실행해 볼 수 있었다. 게임과 교육, 문화 콘텐츠 등 여러 분야의 서비스를 체험하며 XR 기술이 일상 속에서 어떻게 활용되는지를 자연스럽게 경험할 수 있도록 꾸민 것이 특징이다. 부스를 찾은 관람객들은 기기의 성능뿐 아니라 실제 사용 편의성과 몰입감까지 직접 확인하며 제품 간 차이를 비교했다.

크붐은 커뮤니티 공간도 별도로 마련했다. XR에 관심 있는 이용자들이 자유롭게 대화를 나누고 장비 사용 경험과 콘텐츠 정보를 공유하는 공간이다. 기업 중심의 일방적인 제품 설명이 아니라 실제 사용자들의 후기와 경험을 중심으로 이야기가 오가면서 초보 이용자들의 궁금증을 해소하는 역할도 했다.

김정현 크붐 호스트는 "XR은 직접 경험해 보기 전까지는 기술의 가치를 체감하기 어려운 분야"라며 "크붐은 국내 XR 이용자들이 최신 기기와 콘텐츠를 자유롭게 체험하고 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티이자 교류 플랫폼 역할을 하고 있다"고 말했다.

이어 "이번 KMF 2026에서는 XR 뮤지엄과 체험존을 통해 역사적 의미가 있는 XR 기기부터 최신 스마트글래스까지 한자리에서 경험할 수 있도록 구성했다"며 "더 많은 사람들이 XR 기술을 쉽고 친숙하게 접하고, 개발자와 기업, 이용자가 함께 성장하는 국내 XR 생태계를 만드는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

크붐이 이번 전시에 참가한 이유는 XR 산업의 가장 큰 과제 가운데 하나인 체험 기회 부족을 해결하기 위해서다. XR 기기와 콘텐츠는 사진이나 영상만으로는 실제 사용 경험을 전달하기 어렵다. 착용감과 시야, 몰입감, 조작 방식 등을 직접 경험해야 제품의 장단점을 판단할 수 있지만, 일반 소비자가 이를 접할 기회는 여전히 제한적이다.

이 때문에 커뮤니티의 역할도 점차 커지고 있다. 이용자들이 직접 체험한 후기를 공유하면 다른 소비자의 구매 결정에 도움이 되고, 기업 역시 실제 사용자의 의견을 제품 개선에 반영할 수 있기 때문이다. 크붐은 이러한 선순환 구조를 만드는 데 초점을 맞추고 있다.

특히 XR 기술이 산업 현장을 넘어 교육과 의료, 제조, 문화예술 등 다양한 분야로 빠르게 확산되면서 일반 이용자의 참여도 중요해지고 있다. 기술의 완성도뿐 아니라 얼마나 쉽고 자연스럽게 사용할 수 있는지가 시장 경쟁력을 좌우하는 시대가 된 만큼, 사용자 경험을 공유하는 커뮤니티의 가치도 함께 높아지고 있다는 분석이다.

전시 기간 동안 크붐 부스에는 XR 기기를 처음 접하는 학생부터 개발자와 콘텐츠 제작자까지 다양한 관람객이 찾았다. 일부는 최신 스마트글래스를 비교 체험했고, 일부는 커뮤니티 회원들과 직접 대화를 나누며 실제 활용 사례를 들었다. 기술을 설명하는 전시가 아니라 경험을 나누는 공간이라는 점에서 다른 부스와는 다른 분위기를 만들었다.

이번 KMF 2026에서 크붐이 보여준 것은 새로운 기술보다 새로운 접근 방식이었다. 기업이 만든 기술을 소비자에게 일방적으로 소개하는 것이 아니라, 이용자들이 경험을 축적하고 다시 산업으로 환류시키는 구조를 제시한 것이다. XR 산업이 대중화 단계로 나아가기 위해서는 기술 혁신뿐 아니라 사용자 공동체의 성장도 함께 이뤄져야 한다는 점을 보여준 사례로 평가된다.

[서울=뉴스핌] 김상현 기자 = 10일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 가상융합산업대전(KMF 2026)'은 과학기술정보통신부가 주최하는 행사로, '한계를 넘어, 새로운 현실로'를 주제로 B2B·B2C 전시와 글로벌 컨퍼런스, 투자마켓 등 다채로운 프로그램을 12일까지 선보인다. 2026.06.10 heykim@newspim.com

 

 

windy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
사진
동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동