민선9기 봉화군정 인수위 '군민화합미래준비위원회' 출범

AI 핵심 요약beta
- 최기영 봉화군수 당선인이 10일 인수위를 출범했다.
- 군민화합·미래준비위원회가 군정 인수에 들어갔다.
- 위원회는 15일부터 현안 점검과 대책을 논의한다.
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[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 경북 봉화군수직 인수위원회인 '군민화합·미래준비위원회'는 10일 상견례를 시작으로 본격적인 군정 인수에 들어갔다고 밝혔다.
이날 공식 출범한 인수위의 공식 명칭인 '군민화합·미래준비위원회'는 기존의 권위적인 틀에서 벗어나 지역 사회의 화합을 바탕으로 봉화의 새로운 미래를 체계적으로 준비하겠다는 최기영 당선인의 의지를 담고 있다.
위원장에는 박종화 봉화군 체육회장이 선임됐으며, 부위원장은 최상경 전 봉화군청 기획감사실장이 위촉됐다. 또 지방 행정 전문가를 포함한 각계의 분야별 전문가가 참여했다.
위원회는 오는 15일부터 부서별 주요 업무 보고와 읍면별 주요 사업 현장 방문을 통해 군정 현안을 면밀히 파악할 예정이다. 특히 위원회는 지역 소멸위기 대응과 정주여건 개선, 미래 성장동력 확보를 위한 실질적인 방안을 논의할 방침이다.
최기영 당선인은 "군민화합·미래준비위원회는 민선 9기 봉화군정의 첫 단추를 꿰는 중요한 과정"이라며 "군정의 연속성은 지키되 군민의 뜻을 하나로 모아 봉화의 미래를 책임 있게 준비하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com