평택시, '2025년 기준 경제총조사' 조사…지역 내 3만1394개 사업체 대상

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 12일부터 7월22일까지 사업체 대상 경제총조사 현장조사를 실시했다
- 조사대상은 2025년12월31일 기준 평택시 3만1394개 사업체로 총 38개 항목을 조사한다
- AI·무인매장·로봇 활용 등 미래산업 항목이 추가됐으며 시는 통계비밀 보장과 적극 참여를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 오는 12일부터 7월 22일까지 지역 내 사업체를 대상으로 '2025년 기준 경제총조사' 현장 방문 조사를 진행한다.
10일 시에 따르면 이번 조사는 우리나라 산업 전반의 고용과 생산 구조를 파악해 국가 및 지역 경제정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 5년마다 실시되고 있다.
조사 대상은 2025년 12월 31일 기준 평택시에서 산업활동을 수행 중인 3만1394개 사업체다. 조사 항목은 조직 형태, 종사자 수, 연간 매출액 등 12개 공통 항목과 산업별 특성 항목 26개를 포함해 총 38개다.
특히 이번 조사에는 디지털 전환 등 최근의 산업 트렌드를 반영해 인공지능(AI) 활용 여부 무인 매장 운영 여부 로봇 활용 등 미래 성장산업 관련 신규 항목이 새롭게 추가됐다.
조사는 조사원이 직접 사업체를 방문하는 면접조사를 원칙으로 하며 응답자 편의를 위한 스마트 조사도 병행된다.
이에 따라 온라인 조사는 경제총조사 누리집을 통해 1일부터 오는 30일까지 한 달간 현장 방문 조사는 11일 준비 조사를 거쳐 12일부터 진행한다.
시 관계자는 "경제총조사는 지역 경제정책 수립의 뼈대가 되는 핵심 통계"라며 "조사된 모든 내용은 통계법에 따라 비밀이 엄격히 보장되므로 사업체 관계자분들의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 전했다.
krg0404@newspim.com