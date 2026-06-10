항공유 화물열차 탈선·폭발 가정…정부, 레디 코리아 훈련 실시

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25개 기관 참여해 철도·위험물·환경 복합재난 대응체계 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 화물열차 탈선으로 항공유가 누출된 뒤 폭발하는 복합재난 상황을 가정한 대규모 합동훈련을 실시했다.

행정안전부는 10일 25개 관계기관이 참여한 가운데 올해 두 번째 '레디 코리아(READY Korea) 훈련'을 진행했다고 밝혔다.

레디 코리아 훈련은 기후위기와 도시기반시설 노후화 등 잠재 위험 요인으로 발생할 수 있는 대형·복합재난에 대비해 정부와 지방자치단체, 공공기관, 민간이 함께 대응 역량을 점검하는 훈련이다.

황범순 행정안전부 재난관리정책국장이 10일 정부세종청사 민원동 브리핑실에서 열린 '레디 코리아(READY Korea) 2차 훈련(화물열차 대형사고 대응)' 정책설명회에서 훈련 추진배경과 주요 내용을 설명하고 있다. [사진=행안부]

이번 훈련은 화물열차가 탈선하면서 적재 중이던 항공유가 유출되고, 이후 유증기 폭발로 대규모 인명피해와 환경오염이 발생하는 상황을 가정해 진행됐다. 훈련 장소는 매월 1250만ℓ 이상의 항공유가 통과하는 세종시 부강역 인근으로 정해 실제 재난 발생 가능성을 반영했다.

훈련은 집중호우로 유입된 토사가 철로를 덮치면서 항공유를 실은 화물열차가 탈선하는 상황에서 시작됐다. 열차 충격으로 항공유 135톤이 선로와 배수로를 따라 누출됐고, 기관사의 신고를 받은 소방과 경찰, 한국철도공사 초기대응팀이 현장에 출동해 초동 조치에 나섰다.

행정안전부는 상황판단회의를 열고 대응 방향을 결정하는 한편 현장상황관리관을 급파했다. 세종시도 긴급재난문자를 발송하고 지역재난안전대책본부 가동을 준비하며 초기 대응 체계를 가동했다.

이후 누출된 유류 증기가 폭발해 다수의 사상자가 발생하는 상황으로 확대되자 행안부는 중앙재난안전대책본부를, 국토교통부는 중앙사고수습본부를 각각 가동해 범정부 차원의 대응에 나섰다.

소방당국은 대응 단계를 격상해 화재 진압과 추가 폭발 방지에 집중했고, 경찰은 현장 통제와 주민 대피를 지원했다. 세종보건소는 응급의료소를 설치해 부상자 분류와 병원 이송을 담당했다.

기후에너지환경부와 화학물질안전원은 유류 확산 차단과 폭발 위험 반경 분석, 환경오염 영향 평가를 실시했다. 사고 수습 단계에서는 오염물 회수와 토양·수질 복원 작업도 병행됐다.

한국철도공사는 대체 교통수단을 확보하고 대형 기중기와 굴착기 등을 투입해 선로 복구를 준비했으며, 자원봉사단체와 국가재난관리물류기업도 복구 지원에 참여했다.

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장은 "재난의 양상이 복잡하고 여러 위험 요인이 얽혀 있는 복합재난에 대응하기 위해서는 관계기관 간 신속하고 유기적인 협력이 무엇보다 중요하다"라며 "정부는 실전과 같은 훈련을 기반으로, 어떠한 재난에도 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 철저히 대비하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com