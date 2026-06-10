장수군, 여름철 자연재난 선제 대응…재해취약지역 현장점검

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집중호우·장마 대비 하천·저수지·산사태 우려지역 안전관리 점검

인명피해 예방 총력…비상대응체계·주민대피 시스템 집중 확인

[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수군이 여름철 집중호우와 장마에 대비해 재해 우려지역 현장점검에 나서는 등 자연재난 대응체계 강화에 나섰다고 10일 밝혔다.

최훈식 장수군수는 전날 집중호우로 인한 피해를 예방하고 재난 대응 역량을 높이기 위해 지역 내 재해취약지역을 방문해 안전관리 실태를 점검했다.

2026.06.10 gojongwin@newspim.com

이번 점검은 장마와 집중호우 등 여름철 자연재난 발생 가능성이 높아짐에 따라 사전에 위험요인을 파악하고 선제적 대응체계를 구축하기 위해 마련됐다.

최 군수는 장계천 홍수정보제공지점과 동정마을 인명피해 우려지역, 당골저수지, 계북면 어전리 산사태 취약지역 응급복구 현장 등을 차례로 방문해 현장 상황을 살폈다.

이날 현장에서는 하천 준설 상태와 배수시설 관리 실태, 주민 긴급대피 연락체계 구축 여부, 비상대처계획 수립 상황 등 재난 발생 시 대응체계 전반을 점검했다.

특히 인명피해 우려지역과 산사태 취약지역에 대해서는 위험요인 관리 현황과 응급복구 추진 상황을 집중적으로 확인하고 철저한 안전관리를 주문했다.

최훈식 군수는 "여름철 자연재난은 사전 대비가 무엇보다 중요하다"며 "재해취약지역 위험요소를 면밀히 점검하고 선제적 예방대책과 안전관리 체계를 빈틈없이 구축해 달라"고 당부했다.

이어 "최근 이상기후로 예측이 어려운 국지성 집중호우가 빈번하게 발생하고 있는 만큼 군민의 생명과 재산 보호를 최우선으로 신속한 대응체계를 유지하고 피해 최소화에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 장수군은 지난 5월 1일부터 오는 10월 15일까지를 '여름철 자연재난 대비 집중대책 기간'으로 운영하며 호우와 태풍 등 각종 자연재난에 대비한 상황관리와 시설물 점검을 추진하고 있다.

gojongwin@newspim.com