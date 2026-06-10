"100년 전 선배들의 외침, 등굣길에 되살아나다"

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청주 상당고, 6·10 만세운동 100주년 등굣길 캠페인

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 100년전 항일운동을 벌이던 학생들의 큰 외침이 되살아났다.

청주 상당고등학교 학생 자치회는 10일 전교생을 대상으로 '6·10 만세운동 100주년 기념 아침 등굣길 캠페인'을 펼쳤다.

청주 상당고 학생들이 6·10만세운동 100주년 기념 캠페인을 하고 있다. [사진=충북교육청] 2026.06.10 baek3413@newspim.com

이번 캠페인은 1926년 일제의 억압에 맞서 전국적으로 전개된 6·10 만세운동 100주년을 맞아 그 중심에 섰던 '학생'들의 정신을 기리고자 기획됐다.

단순한 기념을 넘어 오늘을 살아가는 청소년들이 스스로 역사의 주체였던 선배들을 기억하고 그 의미를 되새기는 시간이었다.

학생 자치회 임원들은 등굣길에서 6·10 만세운동의 역사적 의미를 담은 피켓과 홍보 리플릿을 배포하며 또래 학생들과 눈높이를 맞췄다.

독립운동 관련 OX 퀴즈와 참여형 이벤트도 함께 진행돼 무심코 지나칠 수 있는 역사적 사실이 자연스럽게 공감과 흥미로 이어졌다.

6·10 만세운동은 순종 황제의 국장일을 계기로 촉발된 대표적인 항일운동으로 학생들이 조직적으로 참여해 민족의 자주독립 의지를 전국으로 확산시켰다는 점에서 각별한 의미를 지닌다.

이번 캠페인을 총괄 기획한 박지후(3학년) 군은 "100년 전 우리와 같은 나이의 학생들이 민족을 위해 거리로 나섰다는 사실을 기억하고 싶었다"며 "친구들이 퀴즈와 활동을 통해 자연스럽게 6·10 만세운동의 주역이 학생이었다는 점을 느끼길 바랐다"고 말했다.

박호진 교장은 "학생들이 스스로 기획하고 참여했다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 올바른 역사 인식을 바탕으로 민주시민으로 성장할 수 있도록 역사 교육을 이어가겠다"고 했다.

baek3413@newspim.com