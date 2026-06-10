중부내륙고속도로 상주~북상주 13.5㎞, 15~18일 야간 전면 통제

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 충북본부는 10일 상주IC~북상주IC 13.5㎞를 15일부터 18일까지 야간 전면 통제한다고 밝혔다
- 통제는 매일 오후 10시부터 다음 날 오전 8시까지며 양평 방향 상주IC 진입은 전면 불가하다
- 우회는 국도 25·3호선 경유 북상주IC 이용을 안내하고 앱·홈페이지·VMS로 실시간 교통정보를 제공한다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 한국도로공사 충북본부는 중부내륙고속도로 양평 방향 상주IC~북상주IC 구간 13.5㎞를 유지 보수 공사로 인해 오는 15일부터 18일까지 나흘간 야간 전면 차단한다고 10일 밝혔다.
이번 통제는 오후 10시부터 다음 날 오전 8시까지 진행된다.
통제 기간 동안 상주IC에서 양평 방향으로의 진입은 불가능하다.
양평 방향 차량은 상주IC에서 국도 25호선과 3호선을 이용해 북상주IC로 우회 진입해야 한다.
도로공사 충북본부는 내비게이션과 교통방송, 도로 전광 표지판(VMS) 등을 통해 실시간 교통 상황을 안내할 계획이다.
또한 고속도로 교통정보 애플리케이션과 '로드플러스' 홈페이지를 통해 우회 경로 정보를 제공한다.
임종택 충북본부장은 "해당 구간 이용객은 사전에 통제 시간을 확인하고 우회 도로를 이용해 달라"며 "국민 안전을 위한 불가피한 조치인 만큼 다소 불편이 있더라도 협조를 부탁드린다"고 말했다.
baek3413@newspim.com