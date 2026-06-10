동양피스톤 멕시코, 폭스바겐 멕시코 공급사 선정

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EA211 REX 엔진용 피스톤 공급사 선정

2028년부터 6년간 공급 예상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 모빌리티 부품 전문기업 디와이피의 자회사 동양피스톤 멕시코(Dong Yang Piston Mexico)가 폭스바겐 멕시코(Volkswagen de Mexico)의 차세대 EA211 REX 엔진 프로젝트에 적용되는 피스톤 공급사로 선정됐다.

10일 디와이피는 동양피스톤 멕시코가 폭스바겐 멕시코의 EA211 REX 엔진용 피스톤을 수주했다고 밝혔다.

이번 수주 품목은 EA211 REX 엔진에 적용되는 피스톤이다. 제품은 디와이피 멕시코 공장에서 생산돼 폭스바겐 멕시코의 실라오(Silao) 엔진공장에 납품될 예정이다.



회사 측은 계약 규모가 2028년 하반기부터 6년간 약 480억원 수준이 될 것으로 예상하고 있다.

디와이피 로고. [사진=디와이피]

EA211은 폭스바겐 그룹의 소형 가솔린 엔진 플랫폼이다. 이번 프로젝트는 EA211 기반 주행거리 연장형 전기차(EREV) 엔진 프로그램이다. EREV는 배터리와 전기모터를 기반으로 주행하되 내연기관을 발전 등에 활용해 주행거리를 늘리는 방식의 전동화 차량으로 분류된다.

업계에서는 글로벌 완성차 업체들이 순수 전기차(BEV)와 함께 EREV 시장 확대를 검토하고 있으며 관련 부품 수요도 늘어날 것으로 보고 있다. 이번 엔진 프로그램도 전동화 전환 과정에서 내연기관 기술이 함께 활용되는 사례로 거론된다.

디와이피는 현대차·기아를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 피스톤을 공급해 왔다. 회사는 멕시코 생산거점을 중심으로 북미 고객사 확대를 추진하고 있다.

최근에는 북미 제너럴모터스(GM), 포드에 이어 폭스바겐 멕시코 수주를 확보했다. 디와이피는 이번 수주를 통해 북미와 중남미 시장 내 고객 기반을 넓힐 것으로 기대하고 있다.

회사 측은 이번 수주가 디와이피 멕시코 공장의 현지 생산 대응 역량과 품질 관리 체계를 글로벌 완성차 업체로부터 확인받은 사례라고 설명했다. 또 폭스바겐 그룹과의 협력 확대와 전동화 전환 과정에서 신규 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

디와이피 관계자는 "최근 GM과 포드에 이어 폭스바겐까지 글로벌 주요 완성차 업체로부터 수주를 확보했다"며 "이번 프로젝트는 전동화 전환 과정에서 활용되는 EREV 엔진 분야에서의 협력이라는 점에서도 의미가 있다"고 말했다.

이어 "멕시코 생산거점을 기반으로 북미 및 중남미 시장에서 고객 다변화를 지속 추진하고 있다"며 "향후 글로벌 완성차 업체들과의 협력 확대를 통해 중장기 성장 기반을 강화할 계획"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com