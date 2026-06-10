케이카, 유튜브 실버 버튼 획득…자동차 예능 콘텐츠 통했다

AI 핵심 요약beta
- 케이카가 10일 유튜브 채널 구독 10만명 돌파했다
- 2025년 1월 개설 채널 누적 조회수 1억4000만회다
- 예능형 자동차 콘텐츠로 중고차 정보·경험 전할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중고차 플랫폼들이 유튜브와 숏폼 콘텐츠를 앞세워 젊은 고객과의 접점을 넓히고 있다. 케이카는 자동차 정보를 예능형 콘텐츠로 풀어내며 브랜드 소통 채널로 영향력을 키우는 모습이다.
케이카는 공식 유튜브 채널 '스튜디오ㅋㅇㅋ'가 구독자 10만명을 돌파해 유튜브 '실버 버튼'을 획득했다고 10일 밝혔다.
스튜디오ㅋㅇㅋ는 2025년 1월 개설된 채널로, 롱폼과 숏폼을 포함한 전체 콘텐츠 누적 조회수는 1억4000만회에 이른다. 케이카는 중고차 업계에서 최단 기간 실버 버튼을 달성한 사례라고 설명했다.
채널은 자동차와 차주, 운전 문화, 차량 선택 과정 등을 예능형 콘텐츠로 재해석한 것이 특징이다. 대표 콘텐츠로는 초보 운전자의 연수 과정을 담은 '나의 연수 아저씨', 차주들이 자신의 차량으로 대결하는 '차주님둘 그 차 왜 삼?' 등이 있다.
케이카는 스튜디오ㅋㅇㅋ를 통해 중고차 구매·판매 정보뿐 아니라 운전 초보자의 성장기, 차주들의 실제 이용 경험, 세대별 자동차 취향 등 다양한 콘텐츠를 선보일 계획이다.
chanw@newspim.com