문체부·언론재단, 전국 6개 권역서 무료 미디어 문해력 캠프

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 언론재단이 7월 30일부터 8월 15일까지 미리캠프를 운영했다.
- 전국 6개 권역서 초1~2학년 가족 15가족씩 참여했다.
- 미디어 이해·안전 교육과 체험활동을 무료로 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국언론진흥재단이 오는 7월 30일부터 8월 15일까지 전국 6개 권역에서 초등학교 1~2학년 자녀와 학부모를 위한 미디어 문해력 교육 프로그램 '2026 미리캠프'를 운영한다.
이번 캠프는 지난해 8월 시범 운영한 '로니와 함께하는 미디어 탐험대'에 대한 긍정적인 현장 반응을 토대로 전국 규모로 확대한 사업이다. 디지털 환경에서 자란 자녀 세대와 미디어 이용을 걱정하는 학부모 세대 모두에게 올바른 미디어 이해와 안전한 활용법을 제공하는 것이 목표다.
운영 지역은 수도권(언론재단 미디어교육원, 7.30~8.1), 세종(국립세종도서관, 7.30~8.1), 강원권(원주영상미디어센터, 8.6~8.8), 영남권(대구영상미디어센터, 8.6~8.8), 호남권(완주미디어센터, 8.6~8.8), 충청권(천안시영상미디어센터, 8.13~8.15) 등 6개 권역으로, 권역별 15가족(초등학생 1인, 학부모 1인)을 대상으로 진행한다.
3일 과정의 학생 프로그램은 언론재단이 초등 저학년 눈높이에 맞춰 개발한 놀이형 교구재 '로니스쿨'을 활용해 미디어 개념과 종류 이해, 광고 비판적 읽기, 미디어 안전·윤리, 컷아웃 애니메이션 제작 실습, 스토리보드 작성 및 발표 등 체험 중심으로 구성된다. 마지막 날 토요일에는 학부모를 위한 전문가 특강과 집담회도 열려 자녀 미디어 이용 습관에 대한 고민을 나누고 해결책을 함께 모색한다. 참가비는 전액 무료이며 교재와 점심·간식도 제공된다. 신청은 6월 10일부터 26일까지다.
문체부 관계자는 "더욱 많은 가족이 미디어를 분별력 있게 인식하고 현명하게 이용하길 기대한다"며 "미디어 문해력 교육이 일상 속 습관으로 자리 잡을 수 있도록 내실 있고 다양한 방법으로 지원하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com