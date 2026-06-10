부산시, 국가기록관리유공 대통령표창 수상…시민 기록 접근성 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일 기록의 날서 대통령표창을 받았다
- 공공기록물 보존기준 마련과 DB 구축이 평가됐다
- 시는 기록관리 정비로 열린 기록 행정을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 전날 정부서울청사 별관에서 열린 '2026년 기록의 날' 행사에서 공공기록물 관리 성과를 인정받아 '대통령표창'을 받았다고 10일 밝혔다.
'기록의 날'은 기록문화의 전통 계승과 가치 확산을 위해 2019년 지정된 법정기념일로 국가기록원은 매년 기록관리 발전에 기여한 기관과 개인에 대해 포상을 실시한다.
시는 2005년 기록 분야 대통령표창 수상 이후 국무총리·장관 표창을 3차례 받은 데 이어 이번에 다시 최고 훈격인 대통령표창을 받았다.
행정 기록의 투명성과 체계성 강화를 위해 '부산시 공통업무 기록물 보존기간 기준'을 마련하고 광역시 최초로 시청각 기록물 데이터베이스 구축을 추진한 점이 평가됐다. 부산기록원 건립을 단계적으로 추진 중인 점도 반영됐다.
시는 수상을 계기로 자체 기록관리 기준을 정비하고 공공기록물 개방과 활용을 확대해 시민들이 부산 관련 기록물을 편리하게 이용할 수 있는 '열린 기록 행정'을 펼칠 방침이다.
ndh4000@newspim.com