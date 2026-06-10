로이터 "스페이스X IPO 수요 2500억 달러 폭주…목표액의 3.5~4배"

AI 핵심 요약beta
- 일론 머스크의 스페이스X가 IPO에서 2500억달러 이상 수요를 모았다고 9일 로이터가 보도했다.
- 공모는 목표의 3.5~4배 초과 청약됐으며 장기 포유 펀드 등 기관투자자 관심이 집중됐다고 했다.
- 시장 변동성 속에서도 스페이스X는 로켓·스타링크 사업 강점을 내세우며 막판 마케팅과 로드쇼를 진행 중이다.
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인덱스 펀드 30% 보유 전망에 패시브 펀드 '쇼크' 우려도
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 사상 최대 규모 기업공개(IPO)에서 2500억 달러 이상의 투자자 수요를 모았다고 로이터통신이 9일(현지시간) 보도했다. 회사가 목표로 한 750억 달러 조달 규모를 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 동시에 인덱스 추종 펀드들의 매수 수요가 주가를 더 끌어올리는 피드백 루프를 만들 수 있다는 분석도 나오고 있다.
로이터통신에 따르면 사정에 정통한 소식통들은 이번 거래의 초과 청약률이 계획된 공모 규모의 3.5배에서 4배 사이를 기록하고 있다고 전했다.
한 소식통은 장기 포유 펀드가 상당한 규모의 주문서를 제출했따. 머스크도 잠재 투자자들과의 줌 미팅에 잠깐씩 직접 참여한 것으로 알려졌다.
스페이스X는 IPO를 앞두고 막판 마케팅을 진행 중이다. 이날은 그윈 숏웰 스페이스X 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)가 뉴욕 맨해튼 미드타운 모간스탠리에서 약 300명의 기관투자자가 참석하는 점심 미팅에 참석할 예정이다.
투자자 수요는 오는 11일 오후 IPO 공모가 확정 전 변경될 수 있다. 가입 수치는 최종 배정이 아닌 관심 표명을 반영하며 최종 배정은 가격 책정 시 정해진다. 일부 대형 기관투자자들은 IPO 과정 후반에 주문을 제출하는 경향이 있다고 소식통들은 덧붙였다.
이번 공모는 시장의 극심한 변동성 시기에 나왔다. 나스닥 종합지수는 지난 5일 1년 만의 가장 큰 하락을 기록한 후 이날도 내림세를 보이고 있다.
일부 애널리스트들은 IPO를 위한 자금 마련을 위해 스페이스X 매수자들이 매도에 나선 게 최근 시장 약세의 요인일 수 있다고 분석했다.
스페이스X는 로드쇼 프레젠테이션과 IPO 서류를 통해 회사의 로켓 발사 사업의 독특한 특성을 강조하고 있다. 스타링크 인터넷 사업의 강점도 부각됐다.
mj72284@newspim.com