로이터 "스페이스X IPO 수요 2500억 달러 폭주…목표액의 3.5~4배"

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머스크 직접 줌 미팅 참여

인덱스 펀드 30% 보유 전망에 패시브 펀드 '쇼크' 우려도

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 사상 최대 규모 기업공개(IPO)에서 2500억 달러 이상의 투자자 수요를 모았다고 로이터통신이 9일(현지시간) 보도했다. 회사가 목표로 한 750억 달러 조달 규모를 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 동시에 인덱스 추종 펀드들의 매수 수요가 주가를 더 끌어올리는 피드백 루프를 만들 수 있다는 분석도 나오고 있다.

로이터통신에 따르면 사정에 정통한 소식통들은 이번 거래의 초과 청약률이 계획된 공모 규모의 3.5배에서 4배 사이를 기록하고 있다고 전했다.

한 소식통은 장기 포유 펀드가 상당한 규모의 주문서를 제출했따. 머스크도 잠재 투자자들과의 줌 미팅에 잠깐씩 직접 참여한 것으로 알려졌다.

스페이스X는 IPO를 앞두고 막판 마케팅을 진행 중이다. 이날은 그윈 숏웰 스페이스X 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)가 뉴욕 맨해튼 미드타운 모간스탠리에서 약 300명의 기관투자자가 참석하는 점심 미팅에 참석할 예정이다.

투자자 수요는 오는 11일 오후 IPO 공모가 확정 전 변경될 수 있다. 가입 수치는 최종 배정이 아닌 관심 표명을 반영하며 최종 배정은 가격 책정 시 정해진다. 일부 대형 기관투자자들은 IPO 과정 후반에 주문을 제출하는 경향이 있다고 소식통들은 덧붙였다.

이번 공모는 시장의 극심한 변동성 시기에 나왔다. 나스닥 종합지수는 지난 5일 1년 만의 가장 큰 하락을 기록한 후 이날도 내림세를 보이고 있다.

일부 애널리스트들은 IPO를 위한 자금 마련을 위해 스페이스X 매수자들이 매도에 나선 게 최근 시장 약세의 요인일 수 있다고 분석했다.

스페이스X는 로드쇼 프레젠테이션과 IPO 서류를 통해 회사의 로켓 발사 사업의 독특한 특성을 강조하고 있다. 스타링크 인터넷 사업의 강점도 부각됐다.

9일(현지시간) 미국 뉴욕 모간스탠리 빌딩에 스페이스X 기업공개(IPO) 사인이 걸려 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.10 mj72284@newspim.com

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