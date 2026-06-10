"도시 물길 다시 살린다"…제천·증평, 물순환 촉진구역 선정

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전국 치열한 경쟁 뚫고 최종 4개 지자체 합류



[청주=뉴스핌] 조영석·백운학 기자 = 기후위기로 인한 집중호우와 만성적인 물부족이 동시에 심화되는 가운데 충북 제천시와 증평군이 정부의 '물순환 촉진구역'으로 선정되며 대규모 물관리 인프라 재편에 나선다.

도시화로 끊어진 물길을 복원하고 빗물의 저장·활용 능력을 높이는 국가 단위 사업이 충북에서 본격 추진될 기반이 마련됐다는 평가다.

제천시청.[사진=뉴스핌DB]

10일 충북도와 해당 지자체에 따르면 기후에너지환경부가 주관한 '2026년 물순환 촉진구역 지정 공모'에서 제천시와 증평군이 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 공모는 전국 13개 지자체가 참여해 서면 및 발표 평가를 거쳐 4곳만 선정됐다. 물순환 촉진구역 사업은 빗물이 땅으로 스며들고 하천으로 흐르는 자연적 순환 기능을 회복하는 데 초점이 맞춰져 있다.

최근 도시 불투수면 증가와 기후변화 영향으로 침수·가뭄·하천 건천화·지하수 감소 등이 복합적으로 발생하자 정부가 통합 물관리 정책의 핵심 사업으로 추진하고 있다.

실제 평가 과정에서도 사업의 시급성과 지속 가능성이 핵심 기준으로 작용했다. 서면평가(40%)에서는 계획의 타당성과 효과성을, 발표평가(60%)에서는 지자체의 추진 의지와 실행 역량을 중점적으로 검증했다. 환경·도시계획·수자원·재해 분야 전문가들이 참여해 사업 실현 가능성을 따졌다.

이번 선정은 충북도의 사전 대응 전략이 주효했다는 분석이 나온다. 도는 제천시·증평군과 함께 공모 초기 단계부터 대상지 특성과 사업 필요성을 정교하게 설계했다.

증평군청. [사진 = 뉴스핌DB]

사업 규모도 상당하다. 제천시는 약 4341억원을 투입해 하천 유지용수 공급관로 구축, 저영향개발(LID), 용두천 복개구간 복원 등을 추진할 계획이다. 증평군은 약 1016억원 규모로 강변여과수 확보, 하수처리수 재이용, 하천 복원 사업 등을 진행한다.

사업이 완료되면 단순한 수자원 확보를 넘어 도시 환경 전반에 변화가 예상된다. 빗물 침투와 저류 기능이 강화되면서 침수 위험이 줄고 지하수 함양과 하천 유량이 개선된다. 동시에 비점오염 저감, 도시 열섬 완화, 생활환경 개선 등 복합적인 효과도 기대된다.

충북도 관계자는 "이번 선정은 단순한 공모 통과를 넘어 충북이 물순환 정책의 선도 지역으로 자리 잡을 수 있는 계기"라며 "향후 촉진구역 지정 절차와 종합계획 수립, 국비 확보까지 단계별로 대응해 사업 완성도를 높일 것"이라고 했다.

baek3413@newspim.com