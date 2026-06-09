인천 대학가 '투표 용지 부족' 규탄…총학 성명 잇따라

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인하대를 비롯, 인천의 4개 대학 총학생회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 선거관리위원회를 규탄하는 성명서를 내고 진상 규명을 촉구했다.

인천에서는 3일 연수구 송도동 등 투표소 11곳에서 투표용지 부족 사태가 발생했고 1곳에서는 투표가 중단됐다.

63 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 6일 오후 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장 개표소 앞에서 재선거를 촉구하며 구호를 외치고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

9일 인천지역 대학들에 따르면 인하대 총학생회는 '반쪽짜리 선거 관리가 무너뜨린 헌법 가치, 중앙선거관리위원회를 강력히 규탄한다'는 제목의 성명을 내고 진상 규명과 대책 마련을 촉구했다.

총학생회는 성명서에서 "국가의 과실로 가치를 헤아릴 수 없는 국민의 숭고한 권리가 투표 현장에서 가로막혔다"며 "인하대 학생사회는 더 이상 작금의 사태를 묵과할 수 없다"고 밝혔다.

총학생회는 "중앙선관위의 자정 능력을 기대할 수 없다"며 "정부와 국회는 즉각 근본적인 제도 개선책을 마련하라"고 촉구했다.

국립 인천대 총학생회도 성명을 내고 "유권자가 정당하게 권리를 행사할 수 있다는 신뢰가 흔들릴 때 민주주의는 무너진다"며 "중앙선관위는 철저한 진상 규명과 실효성 있는 대책을 내놔야 한다"고 강조했다.

가천대 메디컬 캠퍼스 총학생회는 "수요 예측 실패와 현장 대응 부실을 초래한 선거관리 시스템을 전면 재점검하라"고 촉구했다.

경인교대 총학생회는 "미래의 교실에서 아이들에게 헌법적 가치가 공정하게 실현되는 사회라는 것을 부끄러움 없이 가르치기 위해 침묵하지 않겠다"며 선관위의 투표 용지 부족 사태를 비판했다.

hjk01@newspim.com